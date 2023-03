തിരുവനന്തപുരം∙ കെപിസിസി നേതൃത്വത്തിതിനെതിരായ എം.കെ.രാഘവൻ എംപിയുടെ വിമര്‍ശനത്തില്‍ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടി. കോഴിക്കോട് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് പ്രവീൺ കുമാറിനോടാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടിയത്. ഉപയോഗിച്ച് വലിച്ചെറിയുക എന്നതാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് രീതി’ എന്നായിരുന്നു രാഘവന്റെ പരാമര്‍ശം. പാർട്ടിയിൽ വിയോജിപ്പും വിമർശനവും നടത്താൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. ലീഗിൽ പോലും ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യം പുനഃസ്ഥാപിച്ചെന്നും എം.കെ.രാഘവന്‍ കോഴിക്കോട്ട് പറഞ്ഞു.

English Summary: എട്ടു കോടി പിടിച്ചെടുത്ത കേസ്: ബിജെപി എംഎൽഎ മുഖ്യപ്രതി, ഒളിവിൽ

സ്ഥാനവും മാനവും വേണമെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്നതാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ അവസ്ഥയെന്നും ഉപയോഗിച്ച് വലിച്ചെറിയുക എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയെന്നുമാണ് രാഘവൻ പറഞ്ഞത്. കോഴിക്കോട് ഡിസിസി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിലായിരുന്നു വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. കോഴിക്കോട് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റായിരുന്നു ആ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 7 മണിക്കു മുൻപ് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നാണ് കെ. സുധാകരന്റെ നിർദേശം.

English Summary: KPCC President demands for a report from MK Raghavan on his controversial statement