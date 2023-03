‘എന്നോടും പറഞ്ഞു; പെഗാസസ് ഫോൺ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സൂക്ഷിക്കണം’: കേംബ്രിജിൽ രാഹുൽ

കേംബ്രിജ്∙ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടനയുടെ നേർക്ക് ആക്രമണം നടക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ബ്രിട്ടനിലെ കേംബ്രിജ് സർവകലാശാലയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ കടന്നാക്രമിക്കുകയായിരുന്നു രാഹുൽ. തന്റെ ഫോണിൽ ഇസ്രയേലിന്റെ ചാര സോഫ്റ്റ്‌വെയറായ പെഗാസസ് ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഫോൺ കോളുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും മുൻകരുതൽ എടുക്കണമെന്നും രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു. കേംബ്രിജ് ബിസിനസ് സ്കൂളിലെ ‘ലേണിങ് ടു ലിസൺ ഇൻ ദി 21സ്റ്റ് സെഞ്ചറി’ എന്ന വിഷയത്തിൽ എംബിഎ വിദ്യാർഥികളുമായി സംവദിക്കുമ്പോഴാണ്‌ രാഹുൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. രാഹുലിന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ വിഡിയോ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സാം പിത്രോദ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

‘‘എന്റെ ഫോണിൽ പെഗാസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വലിയൊരു വിഭാഗം രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഫോണിലും പെഗാസസ് ഉണ്ട്. ഫോൺ കോളുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും മുൻകരുതൽ എടുക്കണമെന്നും രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു. ഈ സമ്മർദ്ദമാണ് നിരന്തരമായി ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷത്തിനുനേരെ കേസുകൾ ചുമത്തുന്നു. യാതൊരു തരത്തിലും ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചാർത്തപ്പെടേണ്ടാത്ത കേസുകളിൽപ്പോലും എന്റെ നേരെ ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.

പാർലമെന്റിന്മേലും മാധ്യമങ്ങളിന്മേലും ജുഡീഷ്യറിയുടെമേലും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം സമ്മർദ്ദവും ആക്രമണവും നേരിടുകയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഞാൻ‌ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ്. ആ പ്രതിപക്ഷ ഇടത്തുകൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. പാർലമെന്റ്, സ്വതന്ത്ര മാധ്യമപ്രവർത്തനം, ജുഡീഷ്യറി തുടങ്ങിയ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ചട്ടക്കൂടിനുമേൽ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിനുനേർക്ക് ആക്രമണം നടക്കുകയാണ്.

ഭരണഘടനയിൽ ഇന്ത്യയെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ യൂണിയൻ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആ ഐക്യത്തെ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ചർച്ചകളും വിട്ടുവീഴ്ചകളും വേണം. ആ വിട്ടുവീഴ്ചകളുടെ നേർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ആക്രമണവും ഭീഷണിയും. പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിനു മുന്നിൽ ചില വിഷയങ്ങളിൽ സമരം നടത്തുകയായിരുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ ജയിലിൽ അടച്ചു. ഇതു മുന്നോ നാലോ തവണ സംഭവിച്ചു. സംഘർഷാവസ്ഥയുണ്ടായി. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കുനേരെയും മാധ്യമങ്ങൾക്കുനേരെയും ആക്രമണം നടക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചു നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം’’ – രാഹുൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: "Was Told 'We're Recording You, Be Careful'": Rahul Gandhi At Cambridge