‘എന്നത്തേക്കാളും കൂടുതൽ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം’: മോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ബിൽ ഗേറ്റ്സ്

ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായുള്ള തന്റെ കൂടിക്കാഴ്ച ആരോഗ്യം, വികസനം, കാലാവസ്ഥ എന്നിവയിൽ ഇന്ത്യ കൈവരിക്കുന്ന പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം നൽകിയെന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സഹസ്ഥാപകൻ ബിൽ ഗേറ്റ്സ്. മോദിയുമായി ഡൽഹിയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിനു പിന്നാലെ അദ്ദേഹം ബ്ലോഗിൽ കുറിച്ചതാണിത്.

‘‘ബിൽ ഗേറ്റ്‌സിനെ കാണാനും പ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ വിപുലമായ ചർച്ചകൾ നടത്താനും സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. മികച്ചതും സുസ്ഥിരവുമായ ലോകം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള വിനയവും അഭിനിവേശവും അദ്ദേഹത്തിൽ വ്യക്തമായി കാണാം’’– ബ്ലോഗിനു മറുപടിയായി പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

‘‘ആരോഗ്യം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, മറ്റു നിർണായക മേഖലകൾ എന്നിവയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന നൂതനമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് ഈ ആഴ്ച ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലോകം വളരെയധികം വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന സമയത്ത്, ഇന്ത്യയെപ്പോലെ ചലനാത്മകവും ക്രിയാത്മകവുമായ ഒരു സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുന്നത് പ്രചോദനകരമാണ്. സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവും താങ്ങാനാവുന്നതുമായ ധാരാളം വാക്സീനുകൾ നിർമിക്കാനുള്ള അതിശയകരമായ കഴിവ് ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ട്. അവയിൽ ചിലത് ഗേറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ പിന്തുണയോടെയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നിർമിച്ച വാക്സീനുകൾ പകർച്ചവ്യാധിയുടെ സമയത്ത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവൻ രക്ഷിച്ചു’’ – ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ബ്ലോഗിൽ കുറിച്ചു.

‘‘പുതിയ ജീവൻരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിനൊപ്പം, അവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ ഇന്ത്യ മികവ് പുലർത്തുന്നു. 2.2 ബില്യനിലധികം ഡോസ് കോവിഡ് വാക്സീനുകൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ‘കോ–വിന്‍’ എന്ന പേരിൽ ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം സൃഷ്ടിച്ചു. ഇത് കോടിക്കണക്കിന് വാക്‌സീൻ അപ്പോയിന്റ്‌മെന്റുകൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ ആളുകളെ അനുവദിക്കുകയും വാക്‌സിനേഷൻ എടുത്തവർക്ക് ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയുടെ സാർവത്രിക രോഗപ്രതിരോധ പദ്ധതിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇപ്പോൾ വിപുലീകരിക്കുകയാണ്. ‘കോ–വിന്‍’ ലോകത്തിന് ഒരു മാതൃകയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു.

മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത് 200 ദശലക്ഷം സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ 300 ദശലക്ഷം ആളുകൾക്ക് അടിയന്തര ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെന്റുകൾ കൈമാറാനും ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഐഡി സംവിധാനത്തിൽ (ആധാർ) നിക്ഷേപം നടത്തുകയും ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ്ങിനായി നൂതന പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാമ്പത്തിക ഉൾപ്പെടുത്തലിന് ഇന്ത്യ മുൻഗണന നൽകിയതിനാൽ മാത്രമാണ് ഇത് സാധ്യമായത്. സാമ്പത്തിക ഉൾപ്പെടുത്തൽ ഒരു മികച്ച നിക്ഷേപമാണെന്ന ഓർമപ്പെടുത്തലാണിത്.’’– ബിൽ ഗേറ്റ്സ് പറഞ്ഞു.

പിഎം ഗതി ശക്തി മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ, ജി20 അധ്യക്ഷസ്ഥാനം, വിദ്യാഭ്യാസം, നവീകരണം, രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കുക, ചെറുധാന്യങ്ങളിലേക്കുള്ള മുന്നേറ്റം തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടങ്ങളെയും ബിൽ ഗേറ്റ്സ് പ്രശംസിച്ചു. ‘‘പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള എന്റെ സംഭാഷണം ആരോഗ്യം, വികസനം, കാലാവസ്ഥ എന്നിവയിൽ ഇന്ത്യ കൈവരിക്കുന്ന പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് എന്നത്തേക്കാളും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം നൽകി. നവീകരണത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ സാധ്യമായതെന്താണെന്ന് രാജ്യം കാണിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ ഈ പുരോഗതി തുടരുമെന്നും അതിന്റെ നവീനാശയങ്ങൾ ലോകവുമായി പങ്കിടുമെന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു’’.– അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

