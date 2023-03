12 ബിഹാറികളെ തമിഴ്നാട്ടിൽ തൂക്കിലേറ്റിയെന്ന് വ്യാജവാർത്ത: ബിജെപി നേതാവിനെതിരെ കേസ്

ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ ബിഹാറില്‍നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികളെ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ തൂക്കിലേറ്റിയെന്ന് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാജപ്രചാരണം നടത്തിയ ബിജെപി നേതാവിനെതിരെ തമിഴ്നാട് പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ഉത്തര്‍പ്രദേശ് ബിജെപി യൂണിറ്റ് വക്താവ് പ്രശാന്ത് ഉംറാവോയ്ക്കെതിരെയാണ് കേസ്. ഹിന്ദി സംസാരിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ ബിഹാറില്‍നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികളെ തൂക്കിക്കൊന്നുവെന്നായിരുന്നു പ്രചാരണം. സംഭവത്തില്‍ ഹിന്ദി ദിനപ്പത്രമായ ദൈനിക് ഭാസ്‌കറിന്റെ എഡിറ്റര്‍ക്കെതിരെയും പ്രാദേശിക ദിനപത്രമായ തന്‍വില്‍ പോസ്റ്റിന്റെ ഉടമയ്ക്കെതിരെയും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.



ബിഹാറില്‍ നിന്നുള്ള 12 തൊഴിലാളികളെ തമിഴ്നാട്ടില്‍ തൂക്കിലേറ്റിയെന്നായിരുന്നു വ്യാജ ട്വീറ്റ്. ബിഹാറിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികൾക്കുനേരെ ഇത്തരത്തിലൊരു ആക്രമണമുണ്ടായിട്ടും ബിഹാര്‍ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി തേജസ്വി യാദവ് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിന്റെ ജന്മദിനാഘോഷ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്തതായും, തേജസ്വി യാദവും സ്റ്റാലിനും ഒന്നിച്ചുള്ള ഫോട്ടോ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് പ്രശാന്ത് ഉംറാവോ കുറിച്ചു. പ്രശാന്തിന്റെ ട്വീറ്റ് പിന്നീട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

ബിഹാര്‍ സ്വദേശിയെ ജാര്‍ഖണ്ഡുകാരന്‍ കൊല ചെയ്തതിനെ തമിഴ്നാട്ടില്‍ ഉത്തരേന്ത്യന്‍ തൊഴിലാളികള്‍ക്കെതിരെ നടന്ന ആക്രമണമായി ദൈനിക് ഭാസ്‌കര്‍ പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. തമിഴ്നാട്ടില്‍ ബിഹാറില്‍ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികള്‍ക്കെതിരെ ആക്രമണസംഭവങ്ങള്‍ അരങ്ങേറുന്നതായി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച വാട്സാപ്പിലൂടെ വ്യാജസന്ദേശങ്ങള്‍ പ്രചരിക്കുകയും അത്തരം സന്ദേശങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തണമെന്ന് തമിഴ്നാട്, ബിഹാര്‍ സര്‍ക്കാരുകള്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

