ചികിത്സ വൈകിയെന്ന് ആരോപണം: കോഴിക്കോട്ട് ഡോക്ടർക്ക് മർദനം

കോഴിക്കോട്∙ ചികിത്സ വൈകിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ഡോക്ടർക്കു മർദനം. കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ഹൃദ്രോഗവിദഗ്ധൻ ഡോ.പി.കെ.അശോകനാണ് മർദനമേറ്റത്. ആശുപത്രി കൗണ്ടറിന്റെ ചില്ലുകൾ രോഗിയുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാർ തകർത്തു. പ്രസവത്തെ തുടർന്നു യുവതിക്ക് ചികിത്സ വൈകിപ്പിച്ചെന്നു ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു.

English Summary: Doctor in a Private Hospital in Kozhikode Was Beaten Up