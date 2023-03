‘ആരോപണങ്ങൾ സത്യമാകണമെന്നില്ല’: അദാനിയെ പിന്തുണച്ച് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി ∙ അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ യുഎസ് ധനകാര്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ഹിൻഡൻബർഗ് ഉയർത്തിയ ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ടോണി ആബട്ട്. ഇക്കാര്യം റെഗുലേറ്റർമാർ പരിശോധിക്കും. അദാനി തന്റെ രാജ്യത്ത് കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറിന്റെ നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച അദാനി ഗ്രൂപ്പിനോട് എന്നും താൻ നന്ദിയുള്ളവനാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. എന്തെങ്കിലും ആരോപിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അത് സത്യമാകണമെന്നില്ല. പൊതുനിയമം അനുസരിച്ച് കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ നിങ്ങൾ നിരപരാധിയാണ്. നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ തൊഴിലവസരങ്ങളും സമ്പത്തും സൃഷ്ടിക്കാൻ അദാനിക്ക് കഴിഞ്ഞു. താരിഫുകളില്ലാതെയാണ് അദാനി കൽക്കരി ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത്.

ഇന്ത്യയിലെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് 24 മണിക്കൂർ വൈദ്യുതി ഉറപ്പാക്കാൻ നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനം ഒപ്പിട്ട കരാർ അനുസരിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണത്തിന് ഓസ്ട്രേലിയയിൽനിന്ന് കൽക്കരി ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്ത്യ ഊർജ സുരക്ഷ തേടുകയാണെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയ സഹായത്തിനുണ്ടാകും’’– യുകെ സർക്കാരിന്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ട്രേഡ് അംഗം കൂടിയായ ആബട്ട് പറഞ്ഞു.

English Summary: "Grateful Adani Group Has Shown Faith In Australia": Ex PM Tony Abbott