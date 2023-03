വസുന്ധരയുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷമോ, പ്രതിഷേധമോ?: രാജസ്ഥാൻ ബിജെപിയിൽ ‘വടംവലി’

ജയ്പുർ∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ രാജസ്ഥാന്‍ ബിജെപിയില്‍ ‘വടംവലി’യെന്ന് സൂചന. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വസുന്ധര രാജെയുടെ വമ്പൻ പിറന്നാൾ ആഘോഷവും മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ടിനെതിരെ പ്രതിഷേധവും ഒരേ ദിവസം നടക്കുന്നതിനാൽ പല ബിജെപി നേതാക്കളും ഏതില്‍ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അറിയാതെ ആശയകുഴപ്പത്തിലാണ്. ചുരു ജില്ലയിലെ സലാസർ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് വസുന്ധര രാജെയുടെ ജന്മദിനം നേതാക്കൾ ഗംഭീരമായി ആഘോഷിക്കുന്നത്.

മറുവശത്ത്, പരീക്ഷാപേപ്പർ ചോർച്ച വിഷയത്തിൽ അശോക് ഗെലോട്ടിന്റെ വസതിയിലേക്ക് ബിജെപിയുടെ യുവജന വിഭാഗമായ യുവമോർച്ച പ്രതിഷേധം നടത്തും. പാർട്ടി പരിപാടിയിൽ തുടരണോ, അതോ വസുന്ധരയുടെ ജന്മദിനത്തിൽ പങ്കെടുക്കണോ എന്ന ആശയകുഴപ്പത്തിലാണ് നേതാക്കൾ. യുവമോർച്ചയുടെ പ്രതിഷേധം വിജയിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ എംഎൽഎമാരോടും ബിജെപി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.



രാജസ്ഥാന്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള വസുന്ധര രാജെയുടെ ജന്മദിനാഘോഷം ശക്തിപ്രകടനം ആയാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. രണ്ട് തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇപ്പോഴും പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ‘വോട്ട് ബാങ്കു’മായ വസുന്ധര ബിജെപിക്കുള്ളിലെ ജനപ്രിയ വ്യക്തിയാണ്. എന്നാൽ, ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയെ ഉയർത്തി കാണിക്കേണ്ടെന്ന് പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, വസുന്ധരയുടെ അനുയായികൾ അവരെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായാണ് കാണുന്നത്.

ഇതിനിടെയാണ് പരീക്ഷാപേപ്പർ ചോർച്ച വിഷയത്തിൽ ബിജെപിയുടെ യുവജന വിഭാഗം മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ടിന്റെ വസതിയിലേക്ക് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ സതീഷ് പൂനിയയും നിയമസഭാ പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് രാജേന്ദ്ര സിങ് റാത്തോഡും പരിപാടിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. ‘മത്സര’ പരിപാടികൾ പാർട്ടിയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അധികാര തർക്കം ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചന റാത്തോഡ് നിഷേധിച്ചു. ‘‘ഒരു നേതാവ് അവരുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ തെറ്റില്ല. അവർ രണ്ട് തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയായി. പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ വടംവലി ഇല്ല. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിയമസഭ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ എംഎൽഎമാരുടെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമാണ്’’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പിറന്നാൾ ആഘോഷം ശക്തിപ്രകടനമാണെന്നത് വസുന്ധര രാജെയെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും നിഷേധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പമാണ് വസുന്ധര ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതെന്ന് വസുന്ധരയുടെ അനുകൂലികൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. വസുന്ധര പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റാണെന്നും യുവാക്കൾ അവരിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും അതിനാലാണ് അവരുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും ചുരുവിൽ നിന്നുള്ള ബിജെപി എംപി രാഹുൽ കസ്വാൻ പറഞ്ഞു. ‘‘രണ്ട് വർഷം മുൻപ് അവർ ഭരത്പുരിലെ ഗോവർധൻജിയിൽ ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് കേശോരൈപട്ടനിലായിരുന്നു. ഈ വർഷം സലാസറിൽ ആഘോഷിക്കുന്നു’’– കസ്വാൻ പറഞ്ഞു.

