ബ്രഹ്മപുരം പ്ലാന്റിലേക്ക് മാലിന്യവുമായി എത്തിയ വാഹനങ്ങള്‍ തടഞ്ഞു; നാളെ മുതൽ സമരം

കൊച്ചി ∙ ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റിലെ തീയണയ്ക്കാൻ തീവ്രശ്രമം തുടരുന്നതിനിടെ, ഇവിടേക്കു മാലിന്യവുമായി എത്തിയ വാഹനങ്ങള്‍ ജനപ്രതിനിധികൾ തടഞ്ഞു. പുത്തന്‍കുരിശ്, കുന്നത്തുനാട് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വാഹനങ്ങള്‍ തടഞ്ഞത്. നാളെ മുതല്‍ അനിശ്ചിത കാല സമരം തുടങ്ങുമെന്ന് ജനകീയ സമരസമിതി വ്യക്തമാക്കി.

വിഷപ്പുകയും കാറ്റും ഉയര്‍ത്തുന്ന വെല്ലുവിളിക്കിടയില്‍ ബ്രഹ്മപുരം പ്ലാന്‍റിലെ തീയണയ്ക്കാന്‍ അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ തീവ്രശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത്. നേവിയുടെയും പോര്‍ട്ട് ട്രസ്റ്റിന്‍റേതുമടക്കം മുപ്പതിലേറെ യൂണിറ്റുകളും ഇരുനൂറിലേറെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാണ് തീയണയ്ക്കാന്‍ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. തീപിടിത്തത്തിന്‍റെ കാരണങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ കമ്മിഷണറുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ അന്വേഷണവും ആരംഭിച്ചു. തീപിടിത്തമുണ്ടായ 75 ഏക്കര്‍ പ്രദേശത്തെ 12 മേഖലകളായി തിരിച്ചാണ് തീയണയ്ക്കല്‍ പുരോഗമിക്കുന്നത്.

അഗ്നിരക്ഷാ സേനയുടെ 25ും നേവിയുടെ നാലും പോര്‍ട്ട് ട്രസ്റ്റിന്‍റെ ഫയര്‍‍യൂണിറ്റുകളും ഉപയോഗിച്ച് യുദ്ധകാലടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജോലികള്‍. കടമ്പ്രയാറില്‍ നിന്ന് കൂടുതല്‍ വെള്ളമെത്തിക്കാന്‍ ആലപ്പുഴയില്‍ നിന്ന് ജംമ്പോ പമ്പുകളും എത്തിച്ചു. ദിശമാറി വീശുന്ന ശക്തമായ കാറ്റാണ് പ്രധാനവെല്ലുവിളി. തീപിടിത്തം അട്ടിമറിയാണെങ്കില്‍ അതിന്‍റെ കാരണക്കാരെ കണ്ടെത്തുമെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. അന്വേഷണ ചുമതലയുള്ള കമ്മിഷണര്‍ കെ.സേതുരാമന്‍ പുലര്‍ച്ചെ തന്നെ പ്ലാന്‍റിലെത്തിയിരുന്നു.

English Summary: Vehicles arrived with waste into the Brahmapurur plant were blocked