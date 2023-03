വനമേഖലകളിൽ തീപിടിത്തം: അട്ടിമറി സംശയിക്കുന്നതായി മന്ത്രി; കർശന നടപടിയെടുക്കും

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ വനമേഖലകളിലെ തീപിടുത്തത്തില്‍ അട്ടിമറി സംശയിക്കുന്നതായി വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രന്‍. മുന്‍കരുതല്‍ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടും ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത്. വനപാലകരുടെ പരിശോധനയിലും സമാന കണ്ടെത്തലുണ്ടെന്നും കുറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വേനല്‍ കനക്കുന്നതിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തവണ ഇതുവരെ 420 ഹെക്ടര്‍ വനഭൂമി കത്തിനശിച്ചു. ഇതില്‍ പാലക്കാടാണ് കൂടുതല്‍ നാശമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അവിടെ 160 ഹെക്ടര്‍ വനഭൂമി ചാരമായി. വയനാട്ടില്‍ 90 ഹെക്ടർ, ഇടുക്കിയില്‍ 86 ഹെക്ടർ, തിരുവനന്തപുരത്ത് 70 ഹെക്ടറും വനഭൂമി കത്തിനശിച്ചു. ഫയര്‍ലൈന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ തെളിച്ചിരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ വ്യാപകമായി വനം കത്തിയതില്‍ ചില സംശയങ്ങളുണ്ട്.

വനപാലകരുടെ പരിശോധനയില്‍ അട്ടിമറി തെളിയിക്കുന്ന ചില സൂചനകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വനം മന്ത്രി പറയുന്നത്. സൈലന്റ് വാലി, അട്ടപ്പാടി, മലമ്പുഴ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം വ്യാപകമായാണ് വനം കത്തിനശിച്ചത്. ഭൂരിഭാഗം സ്ഥലങ്ങളിലും തീപിടുത്തം നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വനംവകുപ്പ് പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ ശക്തമായ കാറ്റ് തുടരുന്നതിനാല്‍ തീകെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ പലയിടത്തും വിഫലമാണ്. കത്തിയമര്‍ന്ന സ്വകാര്യ തോട്ടങ്ങളുടെ കണക്കുകൂടി പുറത്തുവരുമ്പോള്‍ നഷ്ടത്തിന്റെ തോത് ഇനിയും ഉയരും.



English Summary: Forest Minister is Suspecting Sabotage in Fires at Various Forest Areas