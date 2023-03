തിരുവനന്തപുരം ∙ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ വിരുദ്ധ സമരത്തെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ സംഘര്‍ഷ കേസുകള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പിന്‍വലിച്ചില്ല. ആര്‍ച്ച് ബിഷപ്പ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ലത്തീന്‍ സഭാ വൈദികരെ പ്രതികളാക്കിയാണ് പൊലീസ് അന്വേഷണം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നത്.

പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ ആക്രമണത്തിന്റെ ഗൂഢാലോചന സമരസമിതി കണ്‍വീനര്‍ ഫാ. തിയോഡോഷ്യസ് ഡിക്രൂസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലെന്നും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി അന്വേഷണസംഘം സര്‍ക്കാരിന്റെ നിര്‍ദേശം തേടി.



