ലഹരി മാഫിയയ്ക്കെതിരായ വാർത്ത എങ്ങനെ സർക്കാരിനെതിരായ ഗൂഢാലോചനയാകും: വിഷ്ണുനാഥ്

തിരുവനന്തപുരം∙ ലഹരി സംഘങ്ങൾക്കെതിരെ വാര്‍ത്ത വന്നാൽ അതിൽ വിറളി പിടിക്കേണ്ടത് ലഹരി മാഫിയയ്ക്കല്ലേയെന്ന്, നിയമസഭയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസ് നൽകിയ പി.സി.വിഷ്ണുനാഥ് എംഎൽഎ. ഇതിൽ എസ്എഫ്ഐയ്ക്ക് എന്താണ് ഇത്ര പ്രതിഷേധം? ഈ വാർത്ത എസ്എഫ്ഐയ്‌ക്ക് എതിരാണോ? സിപിഎമ്മിന് എതിരാണോ? സർക്കാരിന് എതിരാണോ? സർക്കാരിനെതിരായ ഗൂഢാലോചന എന്നാണ് എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നത്. ലഹരി മാഫിയയ്ക്കെതിരായ വാർത്ത എങ്ങനെ സർക്കാരിനെതിരായ ഗൂഢാലോചനയാകുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നും വിഷ്ണുനാഥ് പറഞ്ഞു. ബിബിസിയിൽ നടന്ന റെയ്ഡിന് പിന്നാലെ സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പുണ്ട്. ആ പ്രസ്താവനയിൽ മോദി എന്ന ഭാഗം ഒഴിവാക്കി പിണറായിയെന്നും ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന ഭാഗം ഒഴിവാക്കി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എന്നുമാക്കിയാൽ ആ നോട്ടീസ് അതേ പോലെ തന്നെ ഇറക്കാമെന്നും, നോട്ടീസ് വായിച്ച് പി.സി.വിഷ്ണുനാഥ് പരിഹസിച്ചു.

എസ്എഫ്ഐ ഭരണ പാർട്ടിക്കു വേണ്ടി ഗുണ്ടാപ്പണി ചെയ്യുകയാണെന്നും വിഷ്ണുനാഥ് ആരോപിച്ചു. എസ്എഫ്ഐക്ക് സെൻസർഷിപ്പ് ചുമതല നൽകിയത് ആരാണ്? എത്ര ഭീഷണി ഉണ്ടായാലും എസ്എഫ്ഐ ഗുണ്ടാപ്പണി ചെയ്തു എന്നുതന്നെ പറയുമെന്ന്, ഭരണപക്ഷത്തുനിന്നുള്ള അംഗങ്ങളുടെ ബഹളത്തിനിടെ വിഷ്ണുനാഥ് വ്യക്തമാക്കി. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന് നേരെയുള്ള അതിക്രമം ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ്. സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള വാർത്തകൾ നൽകരുത്, നിങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ കൊള്ളരുതായ്മകൾ തുറന്നു കാട്ടരുത്, നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ശബ്ദിക്കരുത് എന്ന് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങൾക്കുമുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്. നിങ്ങൾ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഏറാൻമൂളികളായി പഞ്ചപുച്ഛമടക്കി നിൽക്കണം എന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. സാധ്യമെങ്കിൽ, പിണറായി വിജയൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഐശ്വര്യമെന്ന് ജയരാജൻ പറഞ്ഞതുപോലെ‍ ഒരു ബോർഡ്, ഒരു സ്റ്റിക്കർ എല്ലാ മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങളുടെയും മുൻപിൽ പതിക്കണം’ – വിഷ്ണുനാഥ് പറഞ്ഞു.

ചാനൽ ചർച്ചയിൽ നടക്കുന്ന പരോക്ഷ പരാമർശത്തെ പോലും ഉൾക്കൊള്ളാനാകാത്ത അസഹുഷ്ണുത നാട് അംഗീകരിക്കില്ല. അതിനെ ചെറുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇതുവരെ കേരളത്തിൽ മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകത്തു കയറി അതിക്രമം നടന്നിട്ടില്ല. 34 കൊല്ലം ബംഗാളിൽ ചെയ്തു തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലും ചെയ്യുന്നത്. ബംഗാൾ റൂട്ടിലേക്കാണ് പിണറായി വിജയന്റെ ഭരണം പോകുന്നത്. പിണറായി വിജയൻ കേരളത്തിലെ അവസാനത്തെ സിപിഎം മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്നും വിഷ്ണുനാഥ് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്ത വിഡിയോയ്ക്കെതിരെ പി.വി.അന്‍വർ എംഎൽഎ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസ് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതായി മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ. കോഴിക്കോട് വെള്ളയില്‍ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് അംഗം പി.സി.വിഷ്ണുനാഥിന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസിനു മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് സ്പീക്കർ അനുമതി നിഷേധിച്ചു. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി.

ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ചാനലില്‍ 2022 നവംബറിൽ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങള്‍ മയക്കുമരുന്നിന്റെ പിടിയാലാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുംവിധം പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയെ സ്‌കൂള്‍ യൂണിഫോമില്‍ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിഡിയോ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തതായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. 2022 ഓഗസ്റ്റിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മറ്റൊരു പെണ്‍കുട്ടിയെ ഉപയോഗിച്ച് തയാറാക്കിയ വിഡിയോയില്‍ പ്രതിപാദിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ സത്യവിരുദ്ധമാണെന്നും പൊലീസ് അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കേസിന് ആസ്പദമായ വിഡിയോയിലെ ഓഡിയോ സംഭാഷണം മറ്റൊരു കുട്ടിയെ ഉപയോഗിച്ച് പുനര്‍സൃഷ്ടിച്ച് സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തുവെന്നാണ് പി.വി.അൻവറിന്റെ പരാതിയില്‍ പറയുന്നത്.

ചാനലിന്റെ ഓഫിസിലേക്ക് എസ്എഫ്ഐ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഒരു പ്രതിഷേധ മാര്‍ച്ച് നടത്തിയിരുന്നു. ഓഫിസിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അതിക്രമിച്ചു കയറി ഓഫിസിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്തിയെന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പരാതിയെത്തുടര്‍ന്ന് കേസ് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുകയും എട്ടു പ്രതികളെ അറസ്റ്റുചെയ്ത് നിയമ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തതായി മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

