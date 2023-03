പട്ന∙ റെയിൽവേയിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഭൂമി തട്ടിയെടുത്തെന്ന കേസിൽ ബിഹാർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി റാബ്‌റി ദേവിയെ സിബിഐ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. പട്‌നയിലെ വസതിയിൽ വച്ചാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പരിശോധിക്കാനാണ് സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയതെന്നാണ് സൂചന. റാബ്‌റി ദേവിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും റെയ്ഡ് അല്ലെന്നും സിബിഐ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഇതിനായി നേരത്തേ സമയം ചോദിച്ചിരുന്നതായും സിബിഐ വ്യക്തമാക്കി.

ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് എട്ട് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് കത്ത് അയച്ചതിനു ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ. കത്തിൽ ഒപ്പിട്ടവരിൽ റാബ്‌റി ദേവിയുടെ മകനും ബിഹാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ തേജസ്വി യാദവും ഉൾപ്പെടുന്നു. കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ലക്ഷ്യമിടുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളിൽ ലാലു യാദവിനെയും കത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരുന്നു.

റാബ്‌റി ദേവിക്കു പുറമേ, ഭർത്താവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ (ആർജെഡി) മേധാവിയുമായ ലാലു പ്രസാദ് യാദവ്, മക്കളായ മിസ, ഹേമ എന്നിവരുൾപ്പെടെ 12 പേരാണ് എഫ്‌ഐആറിൽ ഉള്ളത്. 2004 മുതൽ 2009 വരെ ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രിയായിരിക്കെ നൽകിയ ജോലികൾക്ക് പകരമായി ലാലു യാദവും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഭൂമി തട്ടിയെടുത്തെന്നാണ് കേസ്.

2022 മേയിലാണ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈയിൽ ലാലു യാദവിന്റെ സഹായിയും മുൻ ഓഫിസർ ഓൺ സ്പെഷൽ ഡ്യൂട്ടി (ഒഎസ്ഡി) ഭോല യാദവിനെ കേസിൽ സിബിഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഗൂഢാലോചന, അഴിമതി എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് സിബിഐ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. റെയിൽവേയുടെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചാണ് നിയമനം നടത്തിയതെന്നും സിബിഐ ആരോപിക്കുന്നു.

