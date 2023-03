റോഡുകളും പാലങ്ങളും: ഗുണനിലവാര പരിശോധനയ്ക്ക് ആധുനിക മൊബൈൽ ലാബ്; ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ബുധനാഴ്ച

തിരുവനന്തപുരം∙ റോഡുകളും പാലങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാൻ സജ്ജമാക്കിയ ഓട്ടോമേറ്റഡ് മൊബൈൽ ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റിങ് ലാബുകൾ ബുധനാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാടിനു സമർപ്പിക്കും. കൃത്യമായ ഗുണമേന്മയോടെയാണു പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി പ്രവൃത്തി ഇടങ്ങളിൽ നേരിട്ടെത്തി തത്സമയപരിശോധന നടത്തുന്നതിനാണ് മൂന്ന് ഓട്ടോമേറ്റഡ് മൊബൈൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റിങ് ലാബുകൾ സജ്ജമാക്കുന്നതെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പു മന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു.

സിമന്റ്, മണൽ, മെറ്റൽ, ബിറ്റുമിൻ തുടങ്ങിയ നിർമാണ സാമഗ്രികളുടെയും കോൺക്രീറ്റ്, ടൈൽ മുതലായവയുടെയും ഗുണനിലവാരം ഇതുവഴി പരിശോധിക്കാനാകും. അത്യാധുനിക നോൺ ഡിസ്ട്രക്ടീവ് ടെസ്റ്റിങ് ഉപകരണങ്ങളാണ് മൂന്നുകോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ചു സജ്ജമാക്കിയ ഈ മൊബൈൽ ലാബുകളിൽ ഉള്ളത്. മൂന്നു മേഖലകളിലായാണ് ഇവ പരിശോധന നടത്തുക.

മഴയും ചൂടും റോഡുകളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതു തടയുന്നതിനായി കൂടുതൽ ഈടുനിൽക്കുന്ന റോഡ് നിർമാണരീതികൾ കേരളത്തിൽ അവലംബിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ ഡെപ്ത് റെക്ലമേഷൻ (എഫ്ഡിആർ), സോയിൽ സെയിലിങ്, ജിയോ സെൽസ്, സിമന്റ് ട്രീറ്റഡ് സബ് ബെയിസ്, പേവ്‌മെന്റ് ക്വാളിറ്റി കോൺക്രീറ്റ് എന്നിവ അവയിൽ ചിലതാണ്. ഓരോ പ്രദേശത്തിനും അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കു പുതിയ രീതികൾ അവലംബിക്കുന്നതിനൊപ്പം നൂതന പരിശോധനാ സമ്പ്രദായങ്ങളും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ ഉറപ്പാക്കുകയാണ്. ലാബുകള്‍ സജ്ജമാകുന്നതോടെ ഈ ജോലികളുടെ ഗുണനിലവാരം നേരിട്ടെത്തി കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

∙ റോഡ് നവീകരണത്തിനും പാലത്തിനുമായി 81 കോടിയുടെ പദ്ധതികൾ

നബാർഡിന്റെ സഹായത്തോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആറു റോഡുകൾ ആധുനികനിലവാരത്തിൽ നവീകരിക്കുന്നതിനും പുതിയ ഒരു പാലത്തിനുമായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 81.05 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതായി മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് അറിയിച്ചു.

ചടയമംഗലം മണ്ഡലത്തിലെ കോട്ടുകാൽ- പൊതിയാറുവിള (16 കോടി രൂപ), തൃത്താല മണ്ഡലത്തിലെ കറുകപുത്തൂർ- അക്കിക്കാവ് (13.5 കോടി), കളമശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ മുപ്പത്തടം- ആറാട്ടുകടവ്- പാനായിക്കുളം (6.58 കോടി), തലശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ മാക്കുനി- പൊന്നിയംപാലം ബൈപ്പാസും അനുബന്ധ റോഡുകളും (അഞ്ച് കോടി), കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലത്തിലെ കട്ടച്ചക്കോണം- കരിയം, കാര്യവട്ടം- ചെങ്കോട്ടുകോണം (7.08 കോടി), ചേലക്കര മണ്ഡലത്തിലെ കൊണ്ടഴി- മായന്നൂർ (12.49 കോടി) എന്നീ റോഡുകള്‍ക്കും ബേപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിലെ തൊണ്ടിലക്കടവ് പാലത്തിനുമാണ് (20.4 കോടി) തുക അനുവദിച്ചത്.

നബാർഡിന്റെ റൂറൽ ഇൻഫ്രാസ്‌ട്രെക്ചർ ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഫണ്ടിന്റെ (ആർഐഡിഎഫ്) സഹായത്തോടെയാണ് റോഡുകളും പാലവും നിർമിക്കുന്നത്. പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് എല്ലാ ഇടപെടലുകളും നടത്തുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: For quality testing of roads, bridges etc, new mobile labs are to be launched