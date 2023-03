തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ. ചന്ദ്രശേഖര റാവുവിന്റെ ക്ഷണമനുസരിച്ച് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാൾ, പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാൻ, സമാജ്‍വാദി പാർട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ് തുടങ്ങിയവർ അടുത്തിടെ സംസ്ഥാനം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. മൂന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ഒരു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമാണ് ഇവരെങ്കിലും ഭഗവന്ത് മാനിന്റെ ശരീരഭാഷയിൽ, തന്റെ നേതാവ് അടുത്തു നിൽക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായിരുന്നു. ‍ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയാണെങ്കിലും ആം ആദ്മി പാർട്ടി കൺവീനർ എന്ന നിലയിൽ കേ‍‍ജ്‍രിവാൾ മാനിന്റെ ‘ബോസ്’ ആണ് എന്നതായിരുന്നു ഇതിന്റെ കാരണം. ഈ ‘വിധേയത്വം’ പലപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ വിമർശനത്തിനും കാരണമാകാറുണ്ട്. പഞ്ചാബിലെ ഭരണം ‍ഡൽഹിയിൽ നിന്നല്ല നടത്തേണ്ടതെന്ന് കോൺഗ്രസും അകാലിദളും ഇടയ്ക്കിടെ മാനിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർക്കാരിനെയും വിമർശിക്കാറുമുണ്ട്. ഭാരത് ജോഡ‍ോ യാത്ര പഞ്ചാബിലെത്തിയപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ‘ഡൽഹിയിലിരുന്ന് പഞ്ചാബ് ഭരിക്കരുത്’ എന്ന് വിമർശിച്ചിരുന്നു.



ഭഗവന്ത് മാന്‍. (Photo by twitter/BhagwantMann)

എന്നാൽ ഭഗവന്ത് മാൻ പതിയെ ഈ നിഴലിൽനിന്ന് പുറത്തു വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ തന്റെ അധികാരവും സ്വാതന്ത്ര്യവും മുൻപുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. തന്റെ മന്ത്രിസഭയിലെ രണ്ടു മന്ത്രിമാരെ അഴിമതിയുടെ പേരിൽ രാജി വയ്പിച്ചത് ഇത്തരമൊരു നീക്കമായി വിലയിരുത്താറുണ്ട്. മൂന്നാമതൊരു എംഎൽഎ കൂടി അഴിമതി പ്രശ്നത്തിൽ അറസ്റ്റിലായത് അടുത്തിടെയാണ്. അഴിമതി വച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്നാണ് മാൻ പറയുന്നത്. സ്വന്തം പാർട്ടി എംഎൽഎമാർ അഴിമതിയുടെ പേരിൽ പ്രതിക്കൂട്ടിലാകുന്നതിൽ നാണക്കേടൊന്നുമില്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആം ആദ്മി പാർട്ടി വക്താവ് പ്രതികരിച്ചത്, ‘ഞങ്ങൾ ഇത്തരക്കാരെ തുറന്നു കാട്ടുന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു’ എന്നാണ്. എന്നാൽ പാർട്ടിയിലെ എല്ലാവരും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അത്ര സന്തുഷ്ടരല്ല താനും. ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി സർക്കാരിന്റെ ഇത്തരമൊരു നീക്കം പഞ്ചാബിൽ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമോ അതോ ദുർബലമാക്കുമോ? പാർട്ടിയിൽ ശത്രുക്കൾ കൂടുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ഭഗവന്ത് മാനിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള സമീപനം എന്താകും?

∙ ജനം പരാതി പറഞ്ഞു, എംഎൽഎ പിടിയിൽ

അടുത്തിടെ, ഭഗവന്ത് മാൻ ഭട്ടിൻഡ റൂറൽ മണ്ഡലത്തിൽ പര്യടനം നടത്തിയപ്പോൾ വ്യാപകമായ പരാതിയാണ് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളിൽനിന്ന് സ്ഥലം എംഎൽഎ അമിത് രത്തൻ കോട്‍ഫട്ടയ്ക്കെതിരെ ഉയർന്നത്. സർക്കാർ പദ്ധതികൾ അനുവദിക്കുന്നതിനു പോലും എംഎല്‍എ കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നായിരുന്നു പരാതികൾ. തുടർന്ന് മാന്‍ തന്റെ സഹായികൾ മുഖേന‌, എംഎൽഎയ്ക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു. ഇതിനിടെ, ഭട്ടിൻഡയിലെ ഘുഡ ഗ്രാമത്തിലെ സർപ്പഞ്ചിന്റെ ഭർത്താവിൽനിന്ന് എംഎൽഎയ്ക്കെതിരെ വിജിലൻസിന് പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നു. 25 ലക്ഷം രൂപ സർക്കാർ ധനസഹായം അനുവദിക്കണമെങ്കിൽ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ കോഴയായി നൽകണം എന്നായിരുന്നു എംഎൽഎയുടെ ആവശ്യം. ഇതിനൊപ്പം കോഴ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ശബ്ദരേഖയും വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും വരെ ശേഖരിച്ചു. ഇത് ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാൻ സർക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചു.

അമിത് രത്തൻ കോട്‍ഫട്ട (Photo: facebook/AmitRattanKotfatta

ഇതിനിടെ, നാലു ലക്ഷം രൂപയുമായി കോട്ഫട്ടയുടെ സഹായി രാശിം ഗാർഗിനെ വിജിലൻസ് പി‌ടികൂടിയിരുന്നു. സഹായിയെ പിടികൂടിയിട്ടും കോട്ഫട്ടയെ അറസ്റ്റ് െചയ്യാതെ സർക്കാർ ഒളിച്ചുകളിക്കുകയാണെന്ന ആരോപണവുമായി പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തി. കോഴ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകളും മറ്റും പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ കോട്ഫട്ടയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അനുമതി നൽകുകയായിരുന്നു. ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയിൽ ഓ‍ഡിയോ‌ വ്യാജമല്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഇത്. കോട്ഫട്ടയെ നാലു ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. നേരത്തെയും നിരവധി വിവാദങ്ങളില്‍ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളയാളാണ് കോട്ഫട്ട. ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നിരവധി പേരിൽനിന്ന് പണം തട്ടിയ കേസിൽ നേരത്തെ അകാലി ദളിൽനിന്ന് ഇയാളെ പുറത്താക്കിയിരുന്നു. ആരു കൈക്കൂലി വാങ്ങിയാലും ഒരു വിധത്തിലും ക്ഷമിക്കില്ലെന്നും ജനങ്ങളുടെ നികുതിപ്പണം തിന്നുന്നവരോട് ഒരു ദയയും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും നിയമം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണെന്നും മാൻ പിന്നീട് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

∙ മന്ത്രിയുടെ 1% കോഴ വെളിപ്പെടുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി

പഞ്ചാബിൽ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറി അധികം വൈകാതെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെതന്നെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മന്ത്രിയെ പുറത്താക്കുന്നത്. ആരോഗ്യമന്ത്രിയായ ഡോ. വിജയ് സിംഗ്ലയെയായിരുന്നു അഴിമതിയുടെ പേരിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആദ്യം പുറത്താക്കിയത്. മന്ത്രിപ്പണി കളയുക മാത്രമല്ല, ഏതു വിധത്തിലാണ് മന്ത്രി അഴിമതി നടത്തിയതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്തു. ആരോഗ്യവകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ കരാറുകൾക്ക് ഒരു ശതമാനം കമ്മിഷൻ തനിക്ക് നൽകണമെന്ന മന്ത്രിയുടെ ടെലിഫോണ്‍ സംഭാഷണം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കിട്ടിയതോടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മാറിയത്. ഇതു കേട്ട് മന്ത്രി അഴിമതി നടത്തിയെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടെന്ന് മാന്‍ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി. ഡോ. സിംഗ്ലയെ മന്ത്രിപദവിയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കി. പിന്നീട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് െചയ്ത സിംഗ്ലയ്ക്ക് ഹൈക്കോടതിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.

ഭഗവന്ത് മാനും വിജയ് സിംഗ്ല‌യും (Photo: PTI)

മന്ത്രിപദവി പോവുകയും അഴിമതി കേസിൽ അറസ്റ്റിലാവുകയും ചെയ്തിട്ടും ‍ഡോ. സിംഗ്ല ഇപ്പോഴും എംഎൽഎ ആയി തുടരുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം പാർട്ടി യോഗങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. സിംഗ്ലയെ മന്ത്രിപദവിയിൽനിന്ന് മാറ്റി നിർത്തണമെങ്കിൽ അതാകാമായിരുന്നു എന്നും എന്നാൽ പരസ്യമായി അപമാനിക്കേണ്ടതില്ലായിരുന്നുവെന്നുമുള്ള രീതിയിൽ ഭഗവന്ത് മാനിനെതിരെ പരാതിയും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്നിരുന്നു. താൻ അഴിമതി നടത്തിയെന്ന കാര്യം ഡോ. സിംഗ്ല തന്നോട് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് നേതാവും പ്രശസ്ത ഗായകനുമായിരുന്നു സിദ്ദു മൂസാവാലെയെ 63,000 വോട്ടിന് തോൽപ്പിച്ചാണ് ഡോ. സിംഗ്ല എംഎൽഎ ആയത്. സിദ്ദു മൂസാവാലെ പിന്നീട് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ജാമ്യം ലഭിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഡോ. സിംഗ്ല മൂസാവാലെയുടെ വീട്ടിലെത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ കണ്ടിരുന്നു.

∙ അനുയായി ഒറ്റി, മന്ത്രിപദവി പോയെങ്കിലും സുരക്ഷിതൻ

ഡോ. സിംഗ്ല അറസ്റ്റിലായത് 2022 മേയ് മാസത്തിലെങ്കിൽ അടുത്ത കേസ് പുറത്തു വന്നത് സെപ്റ്റംബറിലാണ്. ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ, തോട്ടകൃഷി മന്ത്രിയായിരുന്ന ഫൗജ സിങ് സരാരിയാണ് ഇത്തവണ കുടുങ്ങിയത്. അദ്ദേഹവും പിഎ ആയിരുന്ന ടാർസെം ലാൽ കപൂറുമായുള്ള 1 മിനിറ്റും 40 സെക്കന്റുമുള്ള സംഭാഷണം റിക്കോർഡ് ചെയ്തത് കാട്ടുതീ പോലെ പടർന്നു. ഭക്ഷ്യധാന്യം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെത്തിക്കുന്ന കോൺട്രാക്ടർമാരിൽനിന്ന് പണം ഈടാക്കണം എന്നതായിരുന്നു സംഭാഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ തന്റേതല്ല പ്രചരിക്കുന്ന ഓഡിയോയിലെ ശബ്ദമെന്നായിരുന്നു സരാരിയുടെ വാദം. വ്യാജവും എഡിറ്റ് ചെയ്തുമാണ് ഓഡിയോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാക്കാലവും പറഞ്ഞിരുന്നത്.

ഫൗജ സിങ് സരാരി (ചിത്രം/@PunjabGovtIndia)

തന്റെ ഒരു ബന്ധുവിന്റെ പൊലീസ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സരാരി സഹായിച്ചില്ല എന്നതിന്റെ പേരിൽ പിഎ ഉടക്കിയിരുന്നു. തുടർന്ന് സരാരിക്കെതിരെ പ്രചരണം ആരംഭിച്ച പിഎ തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഓ‍ഡിയോ പുറത്തുവിട്ടതും. സരാരിയെ പുറത്താക്കാൻ വലിയ തോതിലുള്ള ആവശ്യമുയര്‍ന്നു. എന്നാൽ അക്കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല. അതുവരെ സജീവമായിരുന്ന സരാരിയും ഒതുങ്ങി ജീവിച്ചു തുടങ്ങി. പിന്നീട് പുറത്തുവന്ന വിവരം അനുസരിച്ച്, മാന്യമായി പുറത്തു പോകാനുള്ള അവസരം സരാരിക്ക് നൽകണമെന്ന പാർട്ടിയുടെ ഡൽഹി നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദേശം അനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കാതിരുന്നത് എന്നാണ്. അഴിമതി ആരോപണം പുറത്തു വന്ന് നാലു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സരാരി രാജി വച്ചു. വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ താൻ സ്വമേധയാ രാജി വയ്ക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ സരാരിക്കെതിരെ പോലീസ് കേസൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അമിത് രത്തൻ കോട്‍ഫട്ടയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ എന്തുെകാണ്ടാണ് തെളിവുണ്ടായിട്ടും സരാരിക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്ത് എന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരാഞ്ഞു.

മുൻ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറായിരുന്ന സരാരി ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തും എന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പു രംഗത്തെത്തിയത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ച് അദ്ദേഹം എംഎൽഎയും മന്ത്രിയുമായി. എന്നാൽ പിന്നീട് ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉയര്‍ന്ന പരാതി, പല എംഎൽഎമാരെയും പോലെ സരാരിയും വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് അപ്രാപ്യരായി എന്നായിരുന്നു. പഞ്ചാബി ജനസംഖ്യയിൽ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമുള്ള പട്ടികജാതി വിഭാഗമായ റായി സിഖ് സമുദായക്കാരനാണ് സരാരി എന്നതും മന്ത്രിപദവിയിൽനിന്ന് ഉടനടി പുറത്താക്കാതിരിക്കാൻ കാരണമായി പറയപ്പെടുന്നു. രണ്ടു ജില്ലകളിലെ ഒൻപത് മണ്ഡലങ്ങളിലെങ്കിലുമുള്ള വോട്ടുകളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുന്ന സമുദായമാണിത്. പാർട്ടിയിലെ ഡൽഹി നേതൃത്വവുമായും അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന നേതാവാണ് സരാരി.

∙ പ്രശ്നങ്ങൾ നിരവധി, നിലയുറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് ഭഗവന്ത്

അതിർത്തിസംസ്ഥാനമായതു കൊണ്ടുതന്നെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ പഞ്ചാബ് നേരിടുന്നുണ്ട്. അടുത്ത കാലത്തായി വർധിച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചാബി ഖാലിസ്ഥാൻ വാദങ്ങളും തീവ്ര സംഘങ്ങൾ ശക്തരാകുന്നതും ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങൾ സിദ്ദു മൂസാവാലെയെപ്പോലുള്ളവരെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതും അടക്കമുള്ളവയാണ് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇതിനു പുറമെ, അഴിമതി തടയാൻ എന്ന പേരിൽ വിജിലൻസ് വിഭാഗത്തെ കയറൂരി വിട്ടിരിക്കുന്നതും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥ സമൂഹവും ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇത്തരം നീക്കങ്ങളി‍ൽ ഏറെ പ്രകോപിതരാണ്. പഞ്ചാബ് സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തങ്ങളുടെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകനെ വിജിലൻസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അടുത്തിടെ കൂട്ട അവധി എടുത്തിരുന്നു. 2008 ബാച്ച് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്കെതിരെയുണ്ടായ വിജിലൻസ് നടപടിയിൽ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രതിഷേധമുയർത്തിയിരുന്നു.

കേജ്‍രിവാളും ഭഗവന്ത് മാനും (Photo: Reuters)

അതുപോലെയാണ്, സംസ്ഥാന ഭരണത്തിൽ ഡൽഹിയിലെ ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വം ഇടപെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണങ്ങൾ. ഭഗവന്ത് മാൻ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു പിന്നാലെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി രാജ്യസഭാ എംപി കൂടിയായ യുവനേതാവ് രാഘവ് ഛദ്ദയെ പഞ്ചാബിലെ സർക്കാർ ഉപദേശക പാനൽ ചെയർമാനായി നിയമിച്ചിരുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കമുള്ളവരുമായി ഛദ്ദ യോഗങ്ങൾ വിളിക്കുക പോലും ചെയ്തു. എന്നാൽ, ഛദ്ദയുടെ അടുപ്പക്കാരനായ, ഐഐടിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ നവൽ അഗർവാളിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസർ ഓൺ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി (ഒഎസ്ഡി) ആയി നിയമിക്കാനുള്ള നിർദേശം മാൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. ഇതിനു പകരം തന്റെ സുഹൃത്ത് കൂടിയായ മഞ്ജിത് സിങ് സിദ്ദുവിനെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിയമിക്കുകയായിരുന്നു. താൻ എങ്ങനെ ഭരിക്കണമെന്ന് നിർദേശിക്കുന്നത് ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണെന്ന ആരോപണങ്ങൾ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കുറച്ചു കാലമായി ഭഗവന്ത് മാനിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പഞ്ചാബിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നത് 2022 മാർച്ചിലാണ്. നവംബർ വരെയുള്ള കണക്കിൽ 119 കേസുകളാണ് വിജിലൻസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. 180 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

സംസ്ഥാനത്തെ മയക്കുമരുന്ന്– മാഫിയ ഗ്യാങ് വിമുക്തമാക്കുമെന്ന് മാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. ഒരാഴ്ച മുൻപ് പഞ്ചാബിലെ ഗോയിന്ദ്‍വാൾ സാഹിബ് സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ രണ്ടു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം സർക്കാരിനു തന്നെ നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയതാണ്. ഈ സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഏഴു പോലീസുകാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു, കേസിൽ 5 പേർ അറസ്റ്റിലായി. അതിനിടെയാണ് ‘വാരിസ് ദേ പഞ്ചാബ്’ സംഘടനയുടെ തലവൻ അമൃത്‌പാൽ സിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, ആയുധങ്ങളുമേന്തി ആയിരക്കണക്കിന് പേർ അമൃത്‌സറിലെ അജ്നാലാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കടന്നുകയറി ഒരു പ്രതിയെ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അക്രമത്തെത്തുടർന്ന്, അമൃത്‌പാലിന്റെ അനുയായി ലവ്പ്രീത് സിങ് തൂഫാനെ പൊലീസിന് വിട്ടയയ്ക്കേണ്ടിയും വന്നു. വിഘടനവാദിയായ ഭിന്ദ്രൻവാലയുടെ ആശയങ്ങളെ പിന്തുടരുന്ന അമൃത്‌പാലിന്റെ സംഘടന ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതും മാൻ സർക്കാരിന് വെല്ലുവിളിയാകുന്നുണ്ട്.

എന്നാൽ മുൻ സർക്കാരുകളാണ് പഞ്ചാബിൽ മയക്കുമരുന്ന് സംസ്കാരവും ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളെയും വളർത്തിയത് എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത്. ആം ആദ്മി പാർട്ടി സർക്കാർ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന മനീഷ് സിസോദിയ മദ്യനയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായപ്പോൾ മാനും ഡൽഹിയിലെത്തിയിരുന്നു. ഛത്തീസ്ഗഡ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി റായ്പൂരിൽ നടക്കുന്ന യോഗങ്ങളിലും കേജ്‍രിവാളിനൊപ്പം ഭഗമന്ത് മാൻ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഡൽഹി–പഞ്ചാബ് മോഡൽ വികസനമാണ് ഛത്തീസ്ഗഡിൽ എഎപിയുടെ വാഗ്ദാനം. ഈ വർഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എഎപി മത്സരിക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായുള്ള പ്രചാരണമാണ് മാനിനൊപ്പം കേജ്‌രിവാൾ നടത്തുന്നതും.

English Summary: Is Punjab CM Bhagwant Mann Trying to Step Out of Delhi AAP and Kejriwal's Shadow?