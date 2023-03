ജനനനിരക്ക് വർധിപ്പിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം അപ്രത്യക്ഷമാകും; ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവ്

ടോക്കിയോ∙ ജനനനിരക്ക് വർധിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജപ്പാൻ എന്ന രാജ്യം അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഫുമിയോ കിഷിഡയുടെ ഉപദേശകൻ. 2022ൽ ആകെ ഉണ്ടായ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം റെക്കോർഡ് താഴ്ചയിലാണെന്ന വിവരം ഫെബ്രുവരി 28ന് പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഈ കണക്കിൽ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് ഇങ്ങനെപോയാൽ രാജ്യം തന്നെ അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്ന് ഉപദേഷ്ടാവ് മസാകോ മോറി ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ജനനനിരക്കിന്റെ ഇരട്ടി ആളുകൾ ജപ്പാനിൽ മരിച്ചിരുന്നു. എട്ട് ലക്ഷത്തിൽത്താഴെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ 15.8 ലക്ഷം പേരാണ് മരിച്ചത്. പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ വേഗത്തിലാണ് ജനനനിരക്ക് കുറയുന്നതെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. പതിയെ കുറയുകയല്ല, വലിയ താഴ്ചയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും മോറി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

2008ൽ ജപ്പാനിലെ ജനസംഖ്യ 12.8 കോടിയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിത് 12.46 ആയി കുറഞ്ഞു. 65 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരുടെ എണ്ണം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതിനേക്കാൾ 29% വർധിച്ചു. താഴ്ന്ന ജനനനിരക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ദക്ഷിണ കൊറിയയ്ക്കാണെങ്കിലും ജപ്പാന്റെ ജനസംഖ്യയും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

‘‘ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ സംവിധാനം തകരും, വ്യാവസായി, സാമ്പത്തിക ശക്തി കുറയും, രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ സൈന്യത്തിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഇല്ലാതാകും’’ – മോറി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രധാനമന്ത്രി കിഷിഡയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ പ്രതിസന്ധിയെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള പുതിയ പദ്ധതി ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും മോറി പറയുന്നു.

