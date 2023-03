കനത്ത മഴ, മണ്ണിടിച്ചിൽ: ഇന്തൊനീഷ്യയിൽ 11 മരണം; നിരവധിപ്പേരെ കാണാതായി

ജക്കാർത്ത∙ കനത്ത മഴയെത്തുടർന്നുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ ഇന്തൊനീഷ്യയിൽ 11 പേർ മരിച്ചു. നിരവധിപ്പേരെ കാണാതായി. നാറ്റുനയിലെ സെരാസൻ ഗ്രാമത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള കുന്നുകളിൽനിന്ന് വൻതോതിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞു വീടുകൾക്കു മുകളിലേക്കു വീഴുകയായിരുന്നു. കാണാതായവർ മണ്ണിനടിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

50ൽപരം ജനങ്ങളെ കാണാതായെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരമെന്ന് നാഷനൽ ഡിസാസ്റ്റർ മിറ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി വക്താവ് അബ്ദുൽ മുഹാരി പറഞ്ഞു. ദുർഘട പ്രദേശമായതിനാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് ആദ്യം സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മോശം കാലാവസ്ഥയെത്തുടർന്ന് ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ തകരാറിലായിരുന്നു.

English Summary: Landslide in Indonesia kills at least 11; many missing