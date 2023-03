റോഡിൽ പരന്ന പാറപ്പൊടിയിൽ തെന്നി ബൈക്ക് മറിഞ്ഞു; കാറിനടിയിൽപെട്ട് ദാരുണാന്ത്യം

പാലക്കാട് ∙ നിർമാണം നടക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിനു മുന്നിൽ റോഡിൽ പരന്ന പാറപ്പൊടിയിലും കല്ലിലും തെന്നി മറിഞ്ഞ ബൈക്കിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാരൻ പിന്നാലെ എത്തിയ കാറിനടിയിൽപെട്ടു മരിച്ചു. അഖില ഭാരത അയ്യപ്പ സേവാ സംഘം യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റും എ‍ൻഎസ്എസ് കുന്നത്തൂർമേട് കരയോഗം സെക്രട്ടറിയുമായ ചിറ്റൂർ റോഡ് ശ്രീഗിരിയിൽ ശങ്കരൻ നായർ (84) ആണു മരിച്ചത്. ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ആഞ്ജനേയ സേവാ സമിതി പ്രസിഡന്റുമാണ്. ബൈക്ക് ഓടിച്ചിരുന്ന ഹിന്ദു ഐക്യവേദി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കുന്നത്തൂർമേട് ശാരദാലയത്തിൽ സി.വി.ചന്ദ്രശേഖരനു (62) പരുക്കേറ്റു. ഇദ്ദേഹം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി.

കൽമണ്ഡപം ജംക്‌ഷൻ – കുന്നത്തൂർമേട് റോഡിൽ പാറക്കുളത്തിനു സമീപം ഇന്നലെ 12.30നായിരുന്നു അപകടം. കൽമണ്ഡപത്തുനിന്നു കുന്നത്തൂർമേട്ടിലേക്കു പോകുകയായിരുന്നു ഇരുവരും. റോഡിലേക്കു തെറിച്ചു വീണ ശങ്കരൻ നായർ, പിന്നാലെയെത്തിയ കാറിനടിയിൽപെട്ടാണ് അപകടമെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. തലയ്ക്കു ഗുരുതര ക്ഷതമേറ്റതായും സംശയിക്കുന്നു. പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്നവർ ശങ്കരൻ നായരെ ഉടൻ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. സംസ്കാരം ഇന്നു ചന്ദ്രനഗർ വൈദ്യുതി ശ്മശാനത്തിൽ നടക്കും.

എൻഎസ്എസ് പാലക്കാട് താലൂക്ക് യൂണിയൻ മുൻ ഭരണസമിതി അംഗമായ ശങ്കരൻ നായർ ദീർഘകാലം സുൽത്താൻപേട്ട കരയോഗം സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്നു.

സുഭദ്രയാണു ശങ്കരൻ നായരുടെ ഭാര്യ. മക്കൾ: ഗിരീഷ്, ഗിരിജ. മരുമക്കൾ: സുജ, ബ്രിജേഷ്.

