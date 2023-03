തിരുവനന്തപുരം∙ കെഎസ്ആര്‍ടിസിയില്‍ ഗഡുക്കളായി ശമ്പളം വിതരണം ചെയ്യുന്നതില്‍ തല്‍ക്കാലം സമരമില്ലെന്ന് സിഐടിയു. ഗതാഗതമന്ത്രി ആന്റണി രാജുവുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ച ഫലപ്രദം. 18ന് വീണ്ടും ചര്‍ച്ച നടക്കുമെന്നും യൂണിയന്‍ പ്രതിനിധികള്‍ വ്യക്തമാക്കി. രണ്ടു ഗഡു എന്നത് മാറ്റി ഒറ്റ ഗഡുവായി ശമ്പളം നൽകണമെന്ന് സിഐടിയു മന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ സർക്കാരുമായി സംസാരിച്ച ശേഷം ഈ വിഷയത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കാമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

ഫെബ്രുവരി ശമ്പളത്തിന്റെ പകുതി ശനിയാഴ്ച രാത്രി തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് വിതരണം ചെയ്തു. സർക്കാർ നൽകിയ 30 കോടിയും കലക്‌ഷനിൽ നിന്നെടുത്ത 9 കോടിയും ചേർത്താണു നൽകിയത്. 20 കോടി കൂടി തിങ്കളാഴ്ച ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ധനമന്ത്രിക്കു ഗതാഗതമന്ത്രി കത്തു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പണം ലഭിച്ചാൽതന്നെ ഡീസലിനു നൽകാനാണ് ആലോചന. ജനുവരിയിൽ സർക്കാർ നൽകാനുള്ള 50 കോടി നൽകിയിരുന്നില്ല. ജനുവരി ശമ്പളത്തിനായി ബാങ്കിൽനിന്ന് ഓവർഡ്രാഫ്റ്റെടുത്ത 50 കോടിയിൽ 7 കോടി മാത്രമേ തിരിച്ചടച്ചിട്ടുള്ളൂ. മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പു പറഞ്ഞിട്ടും മാസം 50 കോടി കൃത്യമായി കൈമാറാൻ ധനവകുപ്പ് തയാറാകുന്നില്ലെന്നാണു ഗതാഗതവകുപ്പിന്റെ പരാതി.

ജിവനക്കാരുടെ ഇൻഷുറൻസ്, നാഷനൽ പെൻഷൻ സ്കീം ഇനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ കുടിശിക അടയ്ക്കാനുള്ളത് 455 കോടിയാണ്. 252 കോടി രൂപ എൻപിഎസ് കുടിശിക ആറുമാസത്തിനകം കൊടുക്കണമെന്നു കോടതി ഉത്തരവുണ്ട്. ഇതിനായി ഓരോ മാസവും ഇനി പണം കണ്ടെത്തണം. 2022നു ശേഷം വിരമിച്ച 994 പേരുടെ പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ലക്ഷം വീതം 45 ദിവസത്തിനകം നൽകണമെന്നു ഹൈക്കോടതി നിർദേശമുണ്ട്. ഇതിനു 10 കോടി രൂപ കണ്ടെത്തണം. എല്ലാ മാസവും വരുമാനത്തിന്റെ 10% തുക വീതം പെൻഷൻ ഫണ്ടിനായി മാറ്റിയിടണമെന്നും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുണ്ട്.

English Summary: Salary in installments at KSRTC; CITU said that there is no strike