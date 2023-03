തോഷഖാന കേസ്: ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ നാളെ കോടതിയില്‍ ഹാജരായേക്കും

ലഹോർ∙ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കെ ലഭിച്ച സമ്മാനങ്ങള്‍ മറിച്ചുവിറ്റ് പണം സമ്പാദിച്ചെന്ന ‘തോഷഖാന’ കേസില്‍ പാക്കിസ്ഥാന്‍ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ നാളെ കോടതിയില്‍ ഹാജരായേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇന്നലെ അറസ്റ്റ് വാറന്റുമായി ഇസ്‌ലാമാബാദ് പൊലീസ് ഇമ്രാന്‍റെ ലഹോറിലെ വസതിയിലെത്തിയിരുന്നെങ്കിലും ഇമ്രാന്‍ പിടികൊടുത്തിരുന്നില്ല.



പൊലീസ് മടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ ഇമ്രാന്‍ വസതിക്കുമുന്നില്‍ തടിച്ചുകൂടിയ അണികളെ അഭിസംബോധന െചയ്തിരുന്നു. ഇസ്‌ലാമാബാദ് സെഷന്‍സ് കോടതിയാണ് ഇമ്രാന്‍ ഖാനെതിരെ അറസ്റ്റ് വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. പലതവണ സമന്‍സ് നല്‍കിയിട്ടും ഹാജരാവാത്തതിനെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു നടപടി. ചൊവ്വാഴ്ച കോടതിയില്‍ ഹാജരാകാമെന്ന് ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ ഉറപ്പുനല്‍കിയെന്ന് ഇന്നലെ പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നു.

പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കെ വിദേശ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരും നയതന്ത്രജ്ഞരും നൽകിയ വിലപിടിപ്പുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ മറിച്ചുവിൽക്കുകയും ഇതിന്റെ ശരിയായ കണക്കുകൾ വെളിപ്പെടുത്താതെ നികുതി വെട്ടിക്കുകയും ചെയ്തെന്നതാണ് ‘തോഷഖാന’ കേസ്. പാക്ക് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു വിദേശത്തുനിന്നു ലഭിക്കുന്ന സമ്മാന‌ങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വകുപ്പാണു തോഷഖാന.

