മദ്യനയത്തിലെ കള്ളപ്പണ ഇടപാട്; സിസോദിയയെ ജയിലിനുള്ളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഇഡി

ന്യൂഡൽഹി ∙ മദ്യനയ അഴിമതിക്കേസിൽ സിബിഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിലവിൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഡൽഹി മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ജയിലിൽ ചോദ്യം ചെയ്യും. മദ്യനയത്തിലെ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ സിസോദിയയെ, കേസിലെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 26ന് അറസ്റ്റിലായ സിസോദിയ, രണ്ടു ദിവസത്തിനുശേഷം ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവച്ചിരുന്നു.

2021 നവംബറിൽ നടപ്പാക്കിയ മദ്യനയത്തിൽ ക്രമക്കേടുകളുണ്ടെന്ന ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ലഫ്. ഗവർണർ വി.കെ.സക്സേനയാണ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത്. പിന്നാലെ മദ്യനയം പിൻവലിച്ചിരുന്നു. കേസിൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകളാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടേറ്റ് (ഇഡി) അന്വേഷിക്കുന്നത്.

സിസോദിയയെ ഈ മാസം 20 വരെയാണ് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ കോടതി 10നു വാദം കേൾക്കും. കേസിനു മാധ്യമങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ നിറം നൽകുന്നുവെന്നും സാക്ഷികൾ ഭയപ്പാടിലാണെന്നും സിബിഐ വാദിച്ചെങ്കിലും, മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനില്ലെന്നു പ്രത്യേക സിബിഐ കോടതി ജഡ്ജി എം.കെ.നാഗ്പാൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സിബിഐ കസ്റ്റഡി നീട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാത്തതിനാൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിടുകയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

തിഹാർ ജയിലിൽ സിസോദിയയ്ക്കു കണ്ണടയും ഡയറിയും പേനയും ഭഗവത് ഗീതയും മരുന്നുകളും കൈവശം വയ്ക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മെഡിറ്റേഷൻ സെല്ലിൽ കഴിയാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന അഭ്യർഥന പരിഗണിക്കണമെന്നു ജയിൽ അധികൃതർക്കു നിർദേശം നൽകി.

English Summary: Manish Sisodia To Be Questioned By Enforcement Directorate In Jail Today