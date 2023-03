രാഹുൽ ഗാന്ധി വിവാഹിതനാകാത്തത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാത്തതിനാൽ: ബിജെപി നേതാവ്

ബെംഗളൂരു∙ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിവാഹം കഴിക്കാത്തത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാത്തതിനാലാണെന്ന ബിജെപി നേതാവിന്റെ പ്രസ്താവന വിവാദത്തിൽ. കർണാടക ബിജെപി അധ്യക്ഷനും ലോക്സഭാ എംപിയുമായ നളിൻകുമാർ കട്ടീലാണ് വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയത്. നളിൻകുമാറിന്റെ വിവാദ പരാമർശം ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രസംഗത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി. ഇതിനു പിന്നാലെ, നളിൻകുമാറിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തി.

‘‘രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കോവിഡ് വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കരുതെന്നും സ്വീകരിച്ചാൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും സിദ്ധരാമണ്ണയും (കർണാടക മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ സിദ്ധരാമയ്യ) രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പറഞ്ഞു. പക്ഷേ, അവർ രാത്രിയിൽ രഹസ്യമായി കോവിഡ് വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. രാഹുൽ ഗാന്ധി വിവാഹം കഴിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം ഇതാണെന്നു നമ്മുടെ എംഎൽസി മഞ്ജുനാഥ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് വിവാഹം കഴിച്ചാലും കുട്ടികളുണ്ടാകില്ല’’ – ഇതായിരുന്നു പ്രസംഗത്തിലെ പരാമർശം.

നളിൻ കുമാറിന്റെ പരാമർശം വൈറലായതിനു പിന്നാലെ, കടുത്ത വിമർശനമാണ് കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തിയത്. ബിജെപി നേതാവിനു ഗുരുതരമായ മാനസിക പ്രശ്നമുണ്ടെന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക് ഖർഗെ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

‘‘നളിൻ കുമാറിനു കാര്യമായ എന്തോ മാനസിക പ്രശ്നമുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവന കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിയില്ലായ്മയുടെ അസുഖം അവരുടെ പാർട്ടിയെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിജെപിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുഖമാകട്ടെ’’ – പ്രിയങ്ക് ഖർഗെ കുറിച്ചു.

അതേസമയം, നളിൻകുമാർ കട്ടീലിന്റെ പ്രസ്താവനയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെന്ന് ബിജെപി വ്യക്തമാക്കി.

‘‘ഏതു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ് ആ പ്രസ്താവന നടത്തിയതെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും പ്രസ്താവനയോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല. ഞാൻ അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുമില്ല’ – ബിജെപി നേതാവും കർണാടക ആരോഗ്യമന്ത്രിയുമായ കെ.സുധാകർ വ്യക്തമാക്കി.

