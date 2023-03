മറയൂർ ചന്ദന ഡിവിഷനിൽ ഏറുമാടത്തിൽനിന്നു വീണു വാച്ചർ മരിച്ചു

തൊടുപുഴ∙ ഏറുമാടത്തിൽനിന്നു വീണു വാച്ചർ മരിച്ചു. മറയൂർ ചന്ദന ഡിവിഷനിലെ വണ്ണാൻതുറ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിലെ വാച്ചർ മറയൂർ കൂടവയിൽ പാക്ക്പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ ബാബു (56) ആണ് മരിച്ചത്. ചന്ദനക്കാട്ടിൽ മരത്തിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന കുടിലിൽ രാത്രി ചന്ദന സംരക്ഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഇന്ന് രാവിലെ ജോലിക്ക് പോയ വാച്ചറാണ് ബാബുവിനെ ഏറുമാടത്തിന് താഴെ തല പൊട്ടി ചോര ഒഴുകിയ നിലയിൽ കണ്ടത്. വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി ബാബുവിനെ മറയൂരിലെ സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.



English Summary: The watcher fell from the tower and died