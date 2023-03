ലൈഫ് മിഷനിൽ സി.എം.രവീന്ദ്രൻ ഇന്നും ചോദ്യമുനയിൽ; ഇന്നലെ ചോദ്യം ചെയ്തത് 9 മണിക്കൂർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ലൈഫ് മിഷൻ കോഴയിടപാട് കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സി.എം. രവീന്ദ്രനെ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. രാവിലെ എട്ടു മണിയോടെ രവീന്ദ്രൻ കൊച്ചി ഇഡി ഓഫിസിൽ ഹാജരായി. രവീന്ദ്രനെ ഇഡി ഇന്നലെ ഒൻപതു മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്.

കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ, കോഴ ഇടപാടിൽ രവീന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പങ്ക് കണ്ടെത്താനാണ് ഇഡിയുടെ നീക്കം. ലൈഫ് മിഷൻ ഇടപാടിൽ രവീന്ദ്രനും പങ്കുണ്ടെന്ന് സ്വപ്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ മൊഴികളുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും ഇഡി ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ തെളിവുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ.

അതിനിടെ, കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കറിന്റെ റിമാൻഡ് കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിക്കും. ശിവശങ്കറിനെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. കഴിഞ്ഞ മാസം 24നാണ് 9 ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിക്കു ശേഷം ശിവശങ്കറിനെ റിമാൻഡ് ചെയ്തത്. ഇതിനിടെ ശിവശങ്കറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. അന്വേഷണ പുരോഗതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടിനൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാനാണ് ഇഡിയുടെ തീരുമാനം.

