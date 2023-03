മദ്യലൈസൻസ് അഴിമതി: കെസിആറിന്റെ മകളെ ചോദ്യം ചെയ്യും; ഇഡി നോട്ടിസ് നൽകി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഡൽഹി മദ്യനയ അഴിമതിക്കേസിൽ തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ. ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിന്റെ മകളും ബിആർഎസ് എംഎൽസിയുമായ കെ. കവിതയെ എൻഫോഴ്സ്‌മെന്റ് ചോദ്യം ചെയ്യും. നാളെ ഹാജരാകാൻ ഇഡി നോട്ടിസ് നൽകി.

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ 12ന് സിബിഐ 7 മണിക്കൂറോളം കവിതയെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. അഴിമതിയിൽപ്പെട്ട ഇൻഡോ സ്പിരിറ്റിൽ കവിതയ്ക്ക് 65 ശതമാനം ഓഹരിയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഇഡി കേസെടുത്തത്. അഴിമതിക്കേസിൽ ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയെ സിബിഐ അറസ്റ്റ്ചെയ്ത് ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് ഇഡിയുടെ നീക്കം. സിസോദിയ അടക്കം 10 പേരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

അതേസമയം, കേസിൽ റോബിൻ ഡിസ്റ്റിലറീസ് കമ്പനി പാർട്ണറായ അരുൺ രാമചന്ദ്രൻ പിള്ളയെ 13 വരെ ഇഡിയുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മദ്യവ്യവസായി അമൻദീപ് ധല്ലിനെ 21 വരെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിടാനും ഉത്തരവായി. ആരോപണം നേരിടുന്ന മദ്യകമ്പനിയുമായും അറസ്റ്റിലായ മദ്യവ്യവസായി സമീർ മഹാന്ദ്രുവുമായും അരുണിനു ബന്ധമുണ്ടെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

