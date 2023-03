10 വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസ്: പ്രതിക്ക് 5 വർഷം കഠിന തടവും 10,000 രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ

തിരുവനന്തപുരം∙ 10 വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതിക്ക് അഞ്ചു വർഷം കഠിന തടവും 10,000 രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ. ആയിരൂർ സ്വദേശി ബൈജു (41) വിനെയാണ് തിരുവനന്തപുരം അതിവേഗ സ്പെഷൽ കോടതി ജഡ്ജി ആജ് സുദർശൻ ശിക്ഷിച്ചത്. പിഴ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ മൂന്നു മാസം തടവ് കൂടുതൽ അനുഭവിക്കണം. പിഴ തുക ഈടാക്കി കുട്ടിക്ക് നൽകണമെന്നും ഉത്തരവിലുണ്ട്.



2021 ഓഗസ്റ്റ് 13നാണ് കേസിനാസ്‌പദമായ സംഭവം. കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽനിന്നും പ്രതി കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം വാങ്ങിയിരുന്നു. ഭക്ഷണം നൽകിയ പാത്രം തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ കുട്ടി പ്രതിയുടെ വീട്ടിലെത്തി. ഇതിനിടെ, കുട്ടിയെ കടന്നു പിടിച്ച പ്രതി, സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്പർശിച്ചു. പ്രതിയെ തള്ളിയിട്ട ശേഷം കുട്ടി ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.

വീട്ടിലെത്തിയ കുട്ടി വീട്ടുകാരോട് വിവരം പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ആയിരൂർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി സ്പെഷൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആർ.എസ്.വിജയ് മോഹൻ ഹാജരായി. കേസിൽ 14 സാക്ഷികളെ വിസ്തരിച്ചു. 13 രേഖകൾ ഹാജരാക്കി. ആയിരൂർ എസ്ഐയായിരുന്ന ആർ.സജീവാണ് കേസ് അന്വേഷിച്ചത്.

