മേപ്പയൂർ∙ വാഹനാപകടത്തിൽ മേപ്പയൂർ ജിവിഎച്ച്എസ്എസ് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥി മരിച്ചു. മേപ്പയൂർ രയരോത്ത് മീത്തൽ ബാബുവിന്റെയും ബിന്ദുവിന്റെയും മകൻ അമൽ കൃഷ്ണ (17) ആണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്.

എസ്എഫ്ഐ മേപ്പയൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിയും, മേപ്പയൂർ സൗത്ത് ലോക്കൽ വൈ.പ്രസിഡന്റുമാണ്. സഹോദരി: അഞ്ജന.

ഇന്ന് രാവിലെ 6 മണിക്ക് മേപ്പയൂർ - കൊല്ലം റോഡിൽ പാലിയേറ്റീവ് സെന്ററിനു മുന്നിൽ വച്ച് അമൽ സഞ്ചരിച്ച സ്കൂട്ടറും ഓട്ടോയും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടം. നാട്ടുകാർ ഉടൻ തന്നെ കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

ഇതേത്തുടർന്ന് മേപ്പയൂർ ജിവിഎച്ച്എസ്എസിനു ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഐടി പരീക്ഷ ഉൾപ്പടെയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസുകളും നിർത്തിവച്ചതായി പ്രിൻസിപ്പാൾ അറിയിച്ചു.

English Summary: Meppayur GVHSS Plus One student died in an accident