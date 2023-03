എന്നെ ആര് ആക്രമിച്ചാലും ഉത്തരവാദികൾ ഈ പ്രസ്താവന ഇറക്കിയവർ: വിവാഹത്തിനു പിന്നാലെ ഷുക്കൂർ

കാസർകോഡ് ∙ മത നിയമങ്ങളെ അവഹേളിക്കുന്നില്ലെന്നും ഒരു വിശ്വാസിയുടെയും ആത്മവീര്യം തകർക്കാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി സിനിമാ താരവും അഭിഭാഷകനുമായ സി.ഷുക്കൂർ. മഞ്ചേശ്വരം ലോ ക്യാംപസ് ഡയറക്ടറും എംജി സർവകലാശാല മുൻ പ്രോ വൈസ്ചാൻസലറുമായ ഭാര്യ ഷീന ഷുക്കൂറിനെ സ്‌പെഷ്യൽ മാര്യേജ് നിയമ പ്രകാരം വീണ്ടും വിവാഹം ചെയ്തതിനു പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹം ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇന്നു രാവിലെ 10.15ന് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഹോസ്ദുർഗ് സബ് റജിസ്ട്രാർ ഓഫിസിൽ വച്ചായിരുന്നു വിവാഹം.

വിവാഹത്തിനു പിന്നാലെ തനിക്കെതിരെ പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രസ്താവനയിലെ ഭീഷണി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഷുക്കൂർ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിട്ടത്. തനിക്കെതിരെ ആരെങ്കിലും ആക്രമണത്തിനു ശ്രമിച്ചാൽ ഈ പ്രസ്‌താവന പുറപ്പെടുവിച്ചവർ മാത്രമായിരിക്കും പൂർണ ഉത്തരവാദികളെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. നിയമപാലകർ ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന ഓർമപ്പെടുത്തലും കുറിപ്പിലുണ്ട്.

‘പടച്ചവൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാ മനുഷ്യരെയും തുല്യരായി കാണുവാൻ കഴിയുന്ന കാലം വരുമെന്നു തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ. മതനിയമങ്ങളെ ഒന്നും അവഹേളിക്കുന്നില്ല. ഒരു വിശ്വാസിയുടെയും ആത്മവീര്യം തകർക്കാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്കെതിരെ ഒരു ശക്തമായ പ്രതിരോധവും വേണ്ട സഹോദരങ്ങളെ. ‘പ്രതിരോധം’ എന്ന വാക്കിനെ തെറ്റായി ധരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ എന്നെ കായികമായി അക്രമിക്കുവാൻ തുനിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പൂർണമായ ഉത്തരവാദികൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറക്കിയവർ മാത്രമായിരിക്കും. നിയമപാലകർ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്നു കരുതുന്നു. സ്നേഹം’ – ഷുക്കൂർ കുറിച്ചു.

English Summary: P Shukkoor Responds To The Statement Against Him By An Organisation