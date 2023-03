കല്ലടയാറ്റിൽ യുവതിയുടെയും രണ്ട് മക്കളുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി; ഷാൾ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിയ നിലയിൽ

പുനലൂർ∙ അമ്മയുടെയും രണ്ട് മക്കളുടെയും മൃതദേഹം കല്ലടയാറ്റിൽ വ്യവസായ പാർക്കിന‌ു സമീപം കണ്ടെത്തി. പിറവന്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കമുകുംചേരി സ്വദേശി രമ്യ രാജൻ (30), മക്കളായ സൗരവ് (3), സരയു (5) എന്നിവരാണു മരിച്ചത്.

മൂവാറ്റുപുഴ - പുനലൂർ സംസ്ഥാന ഹൈവേയിൽ മുക്കടവ് ജംഗ്ഷനിൽനിന്നു കമുകുംചേരി റോഡിലൂടെ കുട്ടികളുമായി യുവതി നടന്നു പോകുന്നതും കല്ലടയാറ്റിൽ ചാടുന്നതും കരയിൽ നിന്നവർ കണ്ടു. തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ ഇവരെ വെള്ളത്തിൽനിന്നു കരയ്ക്കെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. കിൻഫ്ര വ്യവസായ പാർക്കിനു സമീപം കുരിയോട്ടുമല ശുദ്ധജല പദ്ധതിക്കു വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്ന ഇൻടേക് വെല്ലിന് അടുത്താണ് മൃതദേഹം കണ്ടത്.

ദേഹങ്ങൾ വേർപെട്ടു പോകാതിരിക്കുവാൻ മൂന്ന് പേരെയും ഷാൾ ഉപയോഗിച്ചു കെട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു. പുനലൂരിൽനിന്ന് അഗ്നിരക്ഷാസേനയും പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തി. മൃതദേഹം പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. രമ്യയെ ചാത്തന്നൂരിലേക്കാണു വിവാഹം ചെയ്തു അയച്ചത്. ഭർത്താവ് വിദേശത്താണ്.

English Summary: Three Dead Bodies Found In River Near Punalur