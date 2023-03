ചെന്നൈ∙ തമിഴ്‌നാട് ബിജെപിയില്‍ നിന്നു തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും കൊഴിഞ്ഞു പോക്ക് തുടരുന്നതിനിടെ എഐഎഡിഎംകെയുമായുള്ള ബന്ധത്തിലും കടുത്ത വിള്ളല്‍ വീഴുന്നു. ബിജെപി സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികള്‍ അടക്കം 13 പേര്‍ക്കൂടി രാജിവച്ചു. ഇവരെല്ലാം വരും ദിവസങ്ങളില്‍ അണ്ണാഡിഎംകെയില്‍ ചേരും. ബിജെപി ഐടി വിഭാഗം സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായിരുന്ന സി.ടി.ആര്‍.നിര്‍മല്‍ കുമാര്‍ സംസ്ഥാനാധ്യക്ഷന്‍ കെ.അണ്ണാമലൈയുമായുള്ള ഭിന്നതയെ തുടര്‍ന്നു പാര്‍ട്ടി വിട്ടതിനു പിന്നാലെ 8 സംസ്ഥാനതല നേതാക്കളാണ് ഇതുവരെ രാജിവച്ചത്. ചെന്നൈ വെസ്റ്റ് ജില്ല ഐടി ഭാരവാഹികളായ 13 പേരാണ് ഒടുവില്‍ രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

അണ്ണാമലൈയ്ക്ക് ഡിഎംകെ മന്ത്രിയുമായി രഹസ്യധാരണയുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് സി.ടി.ആര്‍.നിര്‍മല്‍ കുമാര്‍ ബിജെപി വിട്ട് എഐഎഡിഎംകെയിലേക്കു ചേക്കേറുന്നത്.

അതേസമയം, ബിജെപി വിടുന്നവരെ സഖ്യകക്ഷിയായ അണ്ണാഡിഎംകെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെതിരെ ഇരു പാര്‍ട്ടി നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള വാക്‌പോര് തുടരുകയാണ്. 'അധാര്‍മിക' നടപടി എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ച ബിജെപി നേതാക്കള്‍ സഖ്യകക്ഷി നേതാവായ എടപ്പാടി പളനിസാമിക്കെതിരെ പ്രാദേശികതലത്തില്‍ ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കു മൗനാനുവാദവും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. കോവില്‍പട്ടിയില്‍ നാലംഗ ബിജെപി ഭാരവാഹികള്‍ എടപ്പാടിയുടെ ചിത്രം കത്തിച്ചു പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും പുറത്തു വന്നു. ഇതിനെതിരെ അതിരൂക്ഷമായ വിമര്‍ശനവുമായി അണ്ണാഡിഎംകെയിലെ മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് ഡി.ജയകുമാര്‍ രംഗത്തെത്തി. പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ മറ്റൊരു പാര്‍ട്ടിയില്‍ ചേരാന്‍ തീരുമാനിക്കുമ്പോള്‍ അത് അംഗീകരിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ പക്വത അണ്ണാമലൈ ഉള്‍പ്പെടെ എല്ലാവര്‍ക്കും ഉണ്ടാകണമെന്നും ഇപിഎസിന്റെ ചിത്രം കത്തിച്ചവരെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്നു പുറത്താക്കണമെന്നും ജയകുമാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പാര്‍ട്ടിക്കെതിരെയുള്ള വിമര്‍ശനങ്ങളെയും തള്ളിയ നേതാവ് ബിജെപിയുമായുള്ള സഖ്യം തുടരുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പാര്‍ട്ടി ഉന്നത നേതൃനിരയുടെ യോഗവും എടപ്പാടി വിളിച്ചു ചേര്‍ത്തു. അതേസമയം, രണ്ടും മൂന്നും നേതൃനിരയിലുള്ളവരുടെ തുടര്‍ച്ചയായ രാജിവയ്ക്കല്‍ ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കിടയിലും ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.

2019ലെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതല്‍ ബിജെപി സഖ്യത്തില്‍ മത്സരിച്ച് മൂന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും എഐഎഡിഎംകെയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയാണ് ഉണ്ടായത്. അടുത്തിടെ നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇരുപാര്‍ട്ടികളും ഒരുമിച്ച് പ്രചാരണം നടത്താന്‍ തയാറായിരുന്നില്ല. നിലവില്‍ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ബിജെപി തങ്ങള്‍ക്ക് ബാധ്യതയാണെന്നുള്ള സമീപനമാണ് മിക്ക എഐഎഡിഎംകെ നേതാക്കള്‍ക്കുമെന്നാണ് പാര്‍ട്ടിവൃത്തങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ബിജെപി നേതാക്കൾ എഐഎഡിഎംകെയിൽ ചേർന്നപ്പോൾ.

നവംബറില്‍ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ സ്വകാര്യസന്ദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായെ കാണേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് ഇടപ്പാടി പളനിസാമി പറഞ്ഞതും ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ കെ.അണ്ണാമലൈയുമായുള്ള അഭിപ്രായഭിന്നതകളാണ് ഇരുപാര്‍ട്ടികളും തമ്മിലുള്ള സ്വരചേര്‍ച്ചയുടെ പ്രധാനവിഷയമായി ഉയര്‍ന്നുവരുന്നത്. ബിജെപിയില്‍നിന്ന് അണികളെ അടര്‍ത്തിയെടുക്കാന്‍ എഐഎഡിഎംകെ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങള്‍ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ബിജെപി വളര്‍ച്ചയുടെ പാതയിലാണെന്നതിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണെന്ന് അണ്ണാമലൈ പറഞ്ഞു. ജെ. ജയലളിത, എം.കരുണാനിധി തുടങ്ങിവരെ പോലെ താനും നേതാവെന്ന നിലയിലാണ് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതെന്നും അണ്ണാമലൈ പറഞ്ഞു. താന്‍ മാനേജരല്ലെന്നും നേതാവാണെന്നമുള്ള അണ്ണാമലൈയുടെ വാക്കുകള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും വൈറലായി. ഒരു കോര്‍പ്പറേറ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ നേതൃത്വം തിരഞ്ഞെടുത്ത മാനേജര്‍ മാത്രമാണ് അണ്ണാമലൈ എന്ന് എഐഎഡിഎംകെ വക്താവ് കോവൈ സത്യന്‍ പരിഹസിച്ചിരുന്നു. എഐഎഡിഎംകെ നേതാക്കളായ ഇ.പളനിസാമിയും ഒ.പനീര്‍ശെല്‍വവും തമ്മില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന പോര് മുതലെടുത്ത് നാല് എംഎല്‍എമാര്‍ മാത്രമുള്ള ബിജെപി നിയമസഭയില്‍ പ്രധാനപ്രതിപക്ഷമാകാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കു തുടക്കമിട്ടതെന്നാണ് സൂചന.

English Summary: AIADMK-BJP Alliance On Its Last Legs? EPS Accused Of Violating "Dharma"