വ്യാജരേഖ ചമച്ച് ക്രമക്കേട്: വനം വകുപ്പിൽ 18 പേർക്ക് സസ്പെൻഷൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ബെനാമി വാച്ചർമാരുടെയും പ്രവൃത്തികളുടെ കരാർ എടുത്ത വ്യക്തിയുടെയും പേരിൽ വ്യാജരേഖ ചമച്ച് ദിവസ വേതനം എഴുതി നൽകിയതിൽ വനം വകുപ്പിൽ വൻ ക്രമക്കേട്. സംഭവത്തിൽ 2 റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർമാരും 3 ഡപ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർമാരും 11 ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർമാരും ഉൾപ്പെടെ 18 പേരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു.



English Summary: 18 were Suspended from Forest Department over Fake Document creation