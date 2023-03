കേരളം ഉൾപ്പെടെ 9 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 9 പ്രസ് മീറ്റ്: മോദിക്കയച്ച കത്തിന് ബിജെപിയുടെ മറുപടി

ന്യൂഡൽഹി∙ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് കത്തയച്ച സംഭവത്തിൽ, 9 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി പ്രതിരോധിക്കാൻ ബിജെപിയുടെ തീരുമാനം. ഡൽഹി, പഞ്ചാബ്, ജമ്മു കശ്മീർ, മഹാരാഷ്ട്ര, ബംഗാൾ, കേരളം തുടങ്ങി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ സ്വന്തം സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് വാർത്താസമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. മനോജ് തിവാരി (ഡല്‍ഹി), സുവേന്ദു അധികാരി (ബംഗാൾ), സഞ്ജയ് ജയ്‌സ്വാൾ (ബിഹാർ), ബ്രിജേഷ് പഥക് (ഉത്തർ പ്രദേശ്), സഞ്ജയ് ബന്ദി (തെലങ്കാന) തുടങ്ങിയ നേതാക്കളാകും വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുക.



മദ്യനയ അഴിമതിക്കേസിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി (എഎപി) നേതാവും ഡൽഹി മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ മനീഷ് സിസോദിയയെ സിബിഐ അറസ്റ്റു ചെയ്തതിനു പിന്നാലെയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചത്. തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ.ചന്ദ്രശേഖർ റാവു (കെസിആർ), ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി, പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാൻ, ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ, നാഷനൽ കോൺഫറൻസ് നേതാവ് ഫാറൂഖ് അബ്ദുല്ല, നാഷനലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി (എൻസിപി) അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ, ശിവസേന (ഉദ്ധവ് താക്കറെ വിഭാഗം) നേതാവ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ, സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ്, ബിഹാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി തേജസ്വി യാദവ് എന്നിവർ ഒപ്പിട്ട കത്തിൽ കോൺഗ്രസ് വിട്ടുനിന്നിരുന്നു. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കത്തെഴുതി.

ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾക്കെതിരായ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം ജനാധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിലേക്ക് മാറിയെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നുവെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ കത്തിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

