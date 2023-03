ഹെൽത്ത് ടോണിക്കിന് പകരം അലർജിയുള്ള ചുമമരുന്ന് നൽകി; രോഗി വെന്റിലേറ്ററില്‍

തൃശൂർ∙ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ രോഗിക്ക് മരുന്നുമാറി നൽകി. അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള ചാലക്കുടി പോട്ട സ്വദേശി മണി അയ്യപ്പന്റെ മകൻ അമലിനെ (25) വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി. ഹെൽത്ത് ടോണിക്കിന് പകരം അലർജിയുള്ള ചുമയുടെ മരുന്നാണ് രോഗിക്ക് നൽകിയത്. മികച്ച ചികിത്സയ്ക്ക് ഡോക്ടർ 3,200 രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്നും പരാതിയുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളജ് സൂപ്രണ്ട് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളും സഹോദരിയുമടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ ഏക ആശ്രയമാണ് പെയിന്റിങ് തൊഴിലാളിയായ അമൽ. ബൈക്ക് അപകടത്തെത്തുടർന്ന് കൈകാലുകൾ ഒടിഞ്ഞ് ഒരു മാസമായി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. അസുഖം ഭേദമായതിനാൽ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനിരിക്കുകയായിരുന്നു അമൽ.

ആശുപത്രിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ന്യായവില മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽനിന്നാണ് മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ ഗുരുതര വീഴ്ചയുണ്ടായത്. ഡോക്ടർ എഴുതി നൽകിയ മരുന്നിന് പകരം ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത മറ്റൊരു മരുന്ന് അധികൃതർ നൽകുകയായിരുന്നു. 110 രൂപയും ഇതിന് ഈടാക്കി. ഈ മരുന്ന് ഒരു ഡോസ് കഴിച്ചതോടെ ശരീരം നീരുവയ്ക്കുകയും തടിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുകയും ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാകുകയുമായിരുന്നു. അപസ്മാരത്തിന്റെ ലക്ഷണം കണ്ടതോടെ വെന്റിലേറ്റർ സഹായമുള്ള ഐസിയുവിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.

പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ കുറിപ്പിലെ എഴുത്ത് മനസ്സിലായില്ലെന്ന കാരണം നിരത്തി മരുന്നുകുറിച്ച ഡോക്ടറിൽ കുറ്റംചുമത്തി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ന്യായവില മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് അധികൃതരെന്ന് ആരോപണമുണ്ട്. മരുന്ന് മാറി നൽകിയ വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ ഡോക്ടർ, ഷോപ്പ് ചുമതലക്കാരനെ വാർഡിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി ശാസിച്ചു. തുടർന്ന് നടത്തിപ്പുകാരൻ, മണിയെ കണ്ട് തെറ്റുസമ്മതിച്ച് പ്രശ്‌നം ഒതുക്കിത്തീർക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ആശുപത്രി അധികൃതർക്ക് മണി പരാതി നൽകിയെങ്കിലും ഒരു നടപടിയുമുണ്ടായില്ല. തെറ്റി മരുന്ന് നൽകിയെന്നു സമ്മതിക്കുന്ന ആശുപത്രി അധികൃതർ ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചതുകൊണ്ടല്ല ആരോഗ്യനില വഷളായതെന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്.

English Summary: Medicine change in medical college patient is in critical condition