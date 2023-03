സാപൊറീഷ്യ ആണവ‌ നിലയത്തിൽ വൈദ്യുതി ബന്ധം നഷ്ടമായി; യുഎൻ മുന്നറിയിപ്പ്

കീവ് ∙ റഷ്യയുടെ മിസൈൽ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് യുക്രെയ്നിലെ സാപൊറീഷ്യ ആണവനിലയത്തിൽ വൈദ്യുതി ബന്ധം നഷ്ടമായി. റഷ്യയുടെ എൺപതോളം മിസൈലുകളാണ് യുക്രെയ്നിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി പതിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഊർജോൽപാദന കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടു നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലും മിസൈലുകൾ പതിച്ചു.

ആക്രമണത്തിൽ ഒൻപത് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഡീസൽ ജനറേറ്ററിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആണവനിലയത്തിൽ നിലവിൽ വൈദ്യുതി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വൈദ്യുതി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ചതോടെ അപകടനില തരണം ചെയ്യാനായെങ്കിലും വീണ്ടും ആക്രമണമുണ്ടാകുമെന്ന ഭീതിയുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

സംഭവത്തിൽ അടിയന്തര മുന്നറിയിപ്പുമായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന രംഗത്തുവന്നു. മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ആക്രമണത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നുവെന്നും ഇതിൽ 34 എണ്ണം വെടിവച്ചിട്ടെന്നും യുക്രെയ്ൻ അവകാശപ്പെട്ടു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ആരംഭിച്ച റഷ്യൻ അധിനിവേശത്തിനു പിന്നാലെ ആറാം തവണയാണ് സാപൊറീഷ്യയിൽ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നത്. തെക്കുകിഴക്കൻ യുക്രെയ്നിലെ എനർഹൊദാർ നഗരത്തിനു സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സാപൊറീഷ്യ ആണവനിലയം ശേഷിയുടെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്തിൽ ഒൻപതാമതാണ്. 5700 മെഗാവാട്ടാണു ശേഷി. 6 റിയാക്ടറുകളുള്ള ആണവനിലയമാണിത്. യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശത്തിനു പിന്നാലെ 2022 മാർച്ച് നാലിന് റഷ്യൻ സേന ആണവനിലയം പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു.

