അറ്റകുറ്റപ്പണി: ആലപ്പുഴ-കണ്ണൂർ എക്സ്പ്രസ് കൊയിലാണ്ടിയിൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കും

കോഴിക്കോട്∙ തിക്കോടിക്കും മാഹിക്കുമിടയിൽ പാളത്തിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്നതിനാൽ മാര്‍ച്ച് 14നും 21നും ആലപ്പുഴ-കണ്ണൂർ എക്സ്പ്രസ് കൊയിലാണ്ടിയിൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കും. ഈ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലും കൊയിലാണ്ടിക്കും കണ്ണൂരിനുമിടയിൽ സർവീസ് നടത്തില്ലെന്ന് ദക്ഷിണ റെയിൽവേ പാലക്കാട് ഡിവിഷൻ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.



English Summary: Alappuzha-Kannur Express to stop service in Koyilandy, due to maintenance