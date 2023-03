ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ‘നുണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു’; അപലപനീയമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി∙ യുഎസ് മാധ്യമമായ ദി ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ‘നുണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക’യാണെന്ന് കേന്ദ്ര ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് മന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ. ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിൽ വന്ന കശ്മീരിലെ മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം ‘കെട്ടുകഥയും ദോഷഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നതും’ ആണെന്നു ഠാക്കൂർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

‘‘കെട്ടുകഥയും ദോഷഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നതുമായ ഈ ലേഖനം ഇന്ത്യയ്ക്കും അതിന്റെ ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മൂല്യങ്ങൾക്കും എതിരായ സംഘടിത ആശയപ്രചാരണം നടത്തുകയെന്ന ഏക ലക്ഷ്യത്തിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്’’ – ട്വീറ്റിൽ മന്ത്രി കുറിച്ചു.

കശ്മീരിലെ വാർത്തയുടെ ഒഴുക്കിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെയായിരുന്നു ലേഖനം. ‘‘ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യവും ജനങ്ങളും പക്വതയുള്ളതാണ്. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വ്യാകരണം ഇത്തരം അജൻഡ വച്ചുപുലർത്തുന്ന മാധ്യമങ്ങളിൽനിന്നു പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ഇന്ത്യയ്ക്കില്ല. കശ്മീരിനെക്കുറിച്ച് ‘പ്രകടമായ നുണകൾ’ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിന്റെ നടപടി അപലപനീയം. അവരുടെ അജൻഡ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ ഇറങ്ങാൻ ഇന്ത്യക്കാർ അനുവദിക്കുകയില്ല’’ – ഠാക്കൂർ വിവിധ ട്വീറ്റുകളിലൂടെ പറഞ്ഞു.

