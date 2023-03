ചൈനയുടെ ഇടപെടൽ ഫലം കണ്ടു; 7 വർഷത്തിനുശേഷം ഇറാൻ – സൗദി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു

ദുബായ് ∙ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പിണക്കത്തിനു ശേഷം വീണ്ടും സൗഹൃദത്തിനു കൈകൊടുത്ത് ഇറാനും സൗദി അറേബ്യയും. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്രബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ധാരണയായതായി രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ചൈനയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്കൊടുവിലാണ് ഏഴു വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ മഞ്ഞുരുകിയത്.

ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തമ്മിൽ ചൈനയുടെ തലസ്ഥാനമായ ബെയ്ജിങ്ങിൽ വച്ചു നടന്ന ചർച്ചയ്‌ക്കൊടുവിലാണ് പ്രശ്ന പരിഹാരം സാധ്യമായത്. അതീവ രഹസ്യമായാണ് നാലു ദിവസം നീണ്ട ചർച്ച നടന്നത്. ഇതനുസരിച്ച്, രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ സൗദിയുടെ എംബസിയും മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇറാനിലും, ഇറാന്റെ എംബസിയും പ്രവർത്തനങ്ങളും സൗദിയിലും പുനരാരംഭിക്കും.

