കോഴിക്കോട് ∙ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കരിങ്കൊടി കാണിക്കുന്നതിനിടെ പുരുഷ പൊലീസിന്റെ അതിക്രമത്തിനിരയായ യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകയുടെ മൊഴി ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷൻ (എൻഡബ്ല്യുസി) അധ്യക്ഷ രേഖപ്പെടുത്തി. ദേശീയ വനിത കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ രേഖ ശർമ കൊച്ചിയിലെത്തിയാണ് യുവമോർച്ച ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗം വിസ്മയ പിലാശ്ശേരിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

മഹിളാ മോർച്ച സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്‌ പി.നിവേദിത, സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി നവ്യ ഹരിദാസ്, യുവമോർച്ച ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗം നയന ശിവദാസ്, യുവമോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജുബിൻ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് വിസ്മയ മൊഴി നൽകാനെത്തിയത്.

കോഴിക്കോട് മുണ്ടിക്കൽതാഴം ജംക്‌ഷനിൽ വച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വാഹനവ്യൂഹത്തിനു നേരെ കരിങ്കൊടി കാണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വിസ്മയയെ പുരുഷ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തടഞ്ഞത്.



English Summary: NWC recorded statement of Yuva Morcha Woman Leader, who has been taken by Policeman