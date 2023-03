ജർമനിയിലെ ഹംബർഗിൽ പള്ളിയിൽ വെടിവയ്പ്പ്: 7 മരണം,8 പേർക്ക് പരുക്ക്; അക്രമി കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് സൂചന

ഹംബർഗ്∙ ജർമൻ നഗരമായ ഹംബർഗിൽ പള്ളിയിലുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിൽ ഏഴുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. വെടിവച്ചയാളും കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നാണു പ്രാഥമിക നിഗമനം. എട്ടു പേർക്കു പരുക്കേറ്റെന്നും വിവരമുണ്ട്. വ്യാഴാഴ്ച ഹംബർഗിലെ യഹോവ സാക്ഷികളുടെ പള്ളിയിലായിരുന്നു വെടിവയ്പ്പ്. സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നവരിൽ 17 പേർ പരുക്കൊന്നുമില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അതേസമയം മരണസംഖ്യ എത്രയെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

വെടിവയ്പ്പിന്റെ കാരണമെന്തെന്ന് ഈ സമയം വ്യക്തമല്ലെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ജനങ്ങൾ വീടിനുള്ളിൽത്തന്നെ കഴിയണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്നു നിലകെട്ടിടത്തിൽ ആഴ്ചയിൽ പതിവുള്ള ബൈബിൾ പഠനത്തിനെത്തിയവരാണ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്. ജർമനിയിൽ ആകെയുള്ള 1.75 ലക്ഷം യഹോവ സാക്ഷികളിൽ ഹംബർഗിൽ മാത്രം 3800 പേരുണ്ട്.

12 തവണ വെടിയൊച്ച കേട്ടതായി സാക്ഷികള്‍ പറയുന്നു. പ്രാദേശിക സമയം രാത്രി 9ന് ശേഷമാണ് അക്രമവിവരം സംബന്ധിച്ച ഫോൺ കോൾ ലഭിക്കുന്നതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പൊലീസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞും മുകൾനിലയിൽനിന്നു വെടിയൊച്ച കേട്ടു.

English Summary: Several dead in shooting at Jehovah's Witness church in Germany