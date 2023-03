ബെർലിനിൽ ഇനി സ്ത്രീകൾക്ക് മേൽവസ്ത്രമില്ലാതെ പൊതുനീന്തൽ കുളത്തിൽ‌ ഇറങ്ങാം

ബെർലിൻ ∙ ജർമൻ തലസ്ഥാനമായ ബെർലിനിൽ‌ സ്ത്രീകൾക്കും ഇനി അർധനഗ്നരായി പൊതു നീന്തൽ കുളത്തിൽ ഇറങ്ങാം. മേൽവസ്ത്രമില്ലാതെ നീന്തൽ കുളത്തിൽ ഇറങ്ങിയതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ പുറത്താക്കിയതിനെതിരെ ഒരു യുവതി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് പുതിയ നടപടി. പുരുഷന്മാരെപ്പോലെ സ്ത്രീകൾക്കും മേൽവസ്ത്രമില്ലാതെ നീന്തൽ കുളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ അനുമതി നൽകണമെന്നാണ് യുവതി ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

പുതിയ നിയമപ്രകാരം ലിംഗഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും അർധനനഗ്നരായി നീന്തൽ കുളത്തിൽ ഇറങ്ങാം. അധികൃതർ കടുത്ത വിവേചനമാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും മേൽവസ്ത്രം ഇല്ലാതെ നീന്തൽ കുളത്തിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള അവകാശം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യുവതി സെനറ്റ് ഓംബുഡ്സ്പഴ്സന് പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. ബെർലിനിലെ എല്ലാവർക്കും തുല്യനീതി ഉറപ്പാക്കുകയാണ് പുതിയ നിയമം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതെന്ന് ഓംബുഡ്സ്പഴ്സൻ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.

ഓംബുഡ്സ്പഴ്സന്റെ ഇടപെടലോടെ നഗരത്തിലെ പൊതു നീന്തൽകുളങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രനിയമം മാറ്റുമെന്ന് പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ മേൽവസ്ത്രമില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾക്ക് നീന്തൽകുളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് ആജീവനാന്ത വിലക്കു വരെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.



English Summary: After Discrimination Complaint, Berlin To Let Everyone Go Topless At Public Swimming Pools