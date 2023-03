വീട്ടുകാർ വിവാഹത്തിനു സമ്മതിച്ചില്ല; മുംബൈയിൽ 21കാരനും 16കാരിയും മലയിൽനിന്ന് ചാടി ജീവനൊടുക്കി

മുംബൈ ∙ അയൽക്കാരായ യുവാവും വിദ്യാർഥിനിയും മലമുകളിൽനിന്ന് ചാടി ജീവനൊടുക്കി. മുംബൈയ്ക്കു സമീപം സമ്ത നഗർ മേഖലയിലാണ് സംഭവം. ഇരുപത്തൊന്നുകാരനായ ആകാശ് ജാംതെ, അയൽവാസിയായ പതിനാറുകാരി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. പ്രണയത്തിലായിരുന്ന ഇരുവരുടെയും വിവാഹത്തെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എതിർത്തതാണ് ആത്മഹത്യയ്ക്കു കാരണമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

രണ്ട് അജ്ഞാത മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടതായി വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കാണ് സമ്ത നഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഫോൺകോൾ വന്നതെന്ന് മുംബൈ പൊലീസ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് പൊലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി.

തലേന്നു രാത്രി ഉറങ്ങാനായി മുറിയിലേക്കു പോയ പെൺകുട്ടിയെ പിറ്റേന്നു രാവിലെ കാണാതായെന്നാണ് വീട്ടുകാർ നൽകിയ മൊഴി. പെൺകുട്ടിക്കായി നടത്തിയ തിരച്ചിൽ വിഫലമായതോടെ, അയൽവാസിയായ യുവാവ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്നു കാട്ടി വീട്ടുകാർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. ഈ പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരവെയാണ് ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്.

പെൺകുട്ടി അയൽവാസിയായ യുവാവിനൊപ്പം പുലർച്ചെ പോയതായി പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ‘ഞാൻ പോവുകയാണ്, ഇനി തിരിച്ചുവരില്ല’ എന്ന് യുവാവിന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് മൊബൈലിൽ സന്ദേശവും അയച്ചിരുന്നു.

