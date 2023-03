പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ ജീവത്യാഗം ചെയ്തവരുടെ ഭാര്യമാരുമായി അശോക് ഗെലോട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

ജയ്പുർ∙ ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ, പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ ജീവത്യാഗം ചെയ്ത മൂന്നു ജവാന്മാരുടെ ഭാര്യമാരുമായി രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ആവശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അവർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ജോലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കഴിഞ്ഞ മാസം 28 മുതൽ സമരത്തിലായിരുന്നു ജവാൻമാരുടെ ഭാര്യമാർ.

അതേസമയം, ജയ്പൂരിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്ക് ബിജെപി നടത്തിയ മാർച്ച് സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചു. ബാരിക്കേഡുകൾ മറികടന്ന പ്രതിഷേധക്കാർക്കു നേരെ പൊലീസ് ലാത്തിവീശി. നേതാക്കൾ അടക്കമുള്ളവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. ജവാൻമാരുടെ മക്കൾക്കു പകരം മറ്റു ബന്ധുക്കൾക്ക് ജോലി നൽകാനാകില്ലെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്.



