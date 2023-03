ഹോളി ആഘോഷത്തിന്റെ പേരിൽ ജപ്പാൻകാരിയെ കടന്നുപിടിച്ച് അപമാനിച്ചു; മൂന്നു പേർ അറസ്റ്റിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ ജപ്പാനിൽ നിന്നെത്തിയ വനിതയെ ഹോളി ആഘോഷത്തിന്റെ പേരിൽ കടന്നുപിടിക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ മൂന്നുപേർ പിടിയിൽ. മധ്യ ഡൽഹിയിലെ പഹർഗഞ്ചിൽ വച്ചാണ് ജപ്പാനിൽനിന്ന് ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കാനെത്തിയ വനിതയെ ഒരുകൂട്ടം ആളുകൾ കയറിപ്പിടിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തത്. ഹോളി ആഘോഷത്തിന്റെ മറവിലായിരുന്നു ഉപദ്രവം. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ പുറത്തുവന്നതോടെ കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നത്. ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷൻ ഉൾപ്പെടെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയും കടുത്ത നടപടി ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

അറസ്റ്റിലായ മൂന്നു പേരിൽ ഒരാൾക്കു പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടില്ലെന്നാണു പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവരം. ഇവർ മൂന്നു പേരും പഹർഗഞ്ച് പ്രദേശവാസികളാണ്. അപമാനിക്കപ്പെട്ട ജപ്പാൻ യുവതി ഇതുവരെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യ വിട്ട ഇവർ നിലവിൽ ബംഗ്ലദേശിലാണ് ഉള്ളതെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

ഒരു സംഘം പുരുഷൻമാർ യുവതിയെ കടന്നുപിടിക്കുന്നതും ‘ഹോളി’ എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു ബലമായി പിടിച്ചുവച്ച് നിറങ്ങൾ വാരിപ്പൂശുന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പുറത്തുവന്നത്. ഒരു ആൺകുട്ടി യുവതിയുടെ തലയിലേക്കു മുട്ടയെറിയുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ യുവതി ശ്രമിക്കുന്നതും കാണാം. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽനിന്നു പുറത്തുകടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ യുവതി ഒരാളെ അടിക്കുന്നുമുണ്ട്. സംഭവം വിവാദമായതിനു പിന്നാലെ, യുവതിയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായം തേടി ഡൽഹി പൊലീസ് ജപ്പാൻ എംബസിയെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു.

English Summary: Japanese Tourist, Who Was Harassed During Holi Celebrations, Leaves India