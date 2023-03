‘കറുപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെങ്ങനെ ഭീഷണിയാകും; ഇനി കേരളത്തിലെത്തുമ്പോൾ കറുത്ത സാരി ധരിക്കും’

കൊച്ചി∙ കറുപ്പ് എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ ഭരണകക്ഷിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഭീഷണിയാകുന്നതെന്നു ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ രേഖ ശർമ. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ അടുത്ത തവണ കേരളം സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ കറുത്ത സാരി ധരിക്കുമെന്നും മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കവെ രേഖ ശർമ വ്യക്തമാക്കി.

പുരുഷ പൊലീസുകാർ വനിതകളെ മർദിക്കുന്ന സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പൊലീസോ സംസ്ഥാന സർക്കാരോ ഇക്കാര്യത്തിൽ നടപടിയെടുക്കാത്തതാണ് ഈ പ്രവണത കൂടാൻ കാരണം. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വാചാലനായ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നതെന്നും രേഖ ശർമ ചോദിച്ചു. കോഴിക്കോട് യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകയെ പൊലീസുകാർ മർദിക്കുന്ന ചിത്രവും അധ്യക്ഷ ഉയർത്തിക്കാട്ടി.

പ്രതിക്കെതിരെ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചതിനും പട്ടിക ജാതി പീഡന നിരോധന നിയപ്രകാരവും കേസെടുക്കണമെന്ന് രേഖ ശർമ ആവശ്യപ്പെട്ടു. യൂണിഫോമിലാണ് ഇയാൾ അതിക്രമം നടത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഗാർഹിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടിവരികയാണ്. വയനാട് പോലെ ആദിവാസി സമൂഹങ്ങൾ ഏറെയുള്ള ജില്ലകളിലാണ് ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കൂടുന്നത്. കേരളത്തിൽനിന്ന് വിദേശത്തേക്കുപോയി ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ കൂടിയതായും രേഖാ ശർമ പറഞ്ഞു.

English Summary: How is black colour a threat to CM, asks NCW chief