തെരുവുനായ ആക്രമണം: ഡൽഹിയിൽ അഞ്ചും ഏഴും വയസ്സുള്ള സഹോദരങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ന്യൂഡൽഹി∙ സൗത്ത് ഡൽഹിയിൽ മൂന്നു ദിവസത്തിനിടെ സഹോദരങ്ങൾ തെരുവുനായയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. സൗത്ത് ഡൽഹിയിലെ വസന്തകുഞ്ചിലാണ് സംഭവം. സഹോദരങ്ങളായ ആനന്ദ്, ആദിത്യ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഏഴു വയസ്സുകാരൻ ആനന്ദിനെ വസന്തകുഞ്ചിലെ സിന്ധി ക്യാംപിനു സമീപത്തുവച്ച് തെരുവുനായ ആക്രമിച്ചത്. രണ്ടു ദിവസത്തിനു ശേഷം ഞായറാഴ്ച ആനന്ദിന്റെ സഹോദരൻ ആദിത്യ(5)നെയും നായ ആക്രമിച്ചു. മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതിനായി കുടിലിനു പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴായിരുന്നു ആക്രമണം.



സംഭവം ദൗർഭാഗ്യകരമാണെന്ന് ബിജെപി എംപി രമേശ് ബിധൂരി പ്രതികരിച്ചു. ബിജെപി കോർപറേഷൻ ഭരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. തെരുവു നായ്ക്കളെ പിടിക്കുക എന്നത് കോർപറേഷന്റെ ചുമതലയാണ്. എന്നാൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി തങ്ങളുടെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്നില്ല. അവർ അഴിമതിയുടെയും പ്രതിഷേധത്തിന്റെയും മന്ത്രിമാരെ നിയമിക്കുന്നതിന്റെയും തിരക്കിലാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.



English Summary: Brothers, 5 And 7, Killed By Stray Dogs In Delhi In Last 3 Days