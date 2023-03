കണ്ണൂര്‍∙ മാലിന്യസംസ്കരണത്തിന് സോണ്ട ഇന്‍ഫ്രടെക്കുമായി കരാര്‍ ഒപ്പിടാന്‍ പറഞ്ഞത് സര്‍ക്കാരെന്ന് കണ്ണൂര്‍ മേയര്‍. കരാര്‍ കിട്ടാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒാഫീസ് ഇടപെട്ടുവെന്ന് ടി.ഒ.മോഹനന്‍. എസ്എന്‍സി ലാവലിന് സമാനമായ അഴിമതിയാണ് നടന്നത്. സോണ്ട സര്‍ക്കാര്‍ കുട്ടിയാണ്, കടലാസ് കമ്പനി, പിന്നില്‍ പഠിച്ച കള്ളന്മാരാണ്. കരാര്‍ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് സോണ്ട വേറെ കമ്പനിയെകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നു. അതിനാലാണ് കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ കരാറില്‍നിന്ന് പിന്‍മാറിയതെന്നും ടി.ഒ.മോഹനന്‍ പറ‍ഞ്ഞു.



English Summary: Kannur Mayor says Zonda works with another company after taking over the contract