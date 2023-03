ആലപ്പുഴ∙ വിഭാഗീയതയിൽ നട്ടം തിരിയുന്ന കുട്ടനാട്ടിൽ, സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ പങ്കെടുക്കുന്ന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സിഐടിയു അടക്കം പ്രവർത്തകർക്ക് കർശന നിർദേശം. നെല്ലെടുപ്പും കൊയ്ത്തും മുടങ്ങി. കൈനകരി കായൽ നിലങ്ങളിൽ ചുമടെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികളോടെ ചുമടു നിർത്തി ഇന്നു (ഞായർ) നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ ചുമടെടുപ്പിൽ കാണില്ല എന്നാണ് കൈനകരി നോർത്ത് ലോക്കൽകമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ഫോൺ സന്ദേശം നൽകിയത്. സിഐടിയു അനുഭാവികളായ 172 ൽ പരം തൊഴിലാളികളാണ് കൈനകരിയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും മേഖലയിൽ ചുമട് എടുക്കുന്നത്. മറ്റു മേഖലകളിലും ഇന്നലെ സംഭരണം നടന്നില്ല.

എന്നാൽ എടത്വയിൽ കൊയ്ത്തു തന്നെ നിർത്തിവയ്പ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. എടത്വ കൃഷി ഭവൻ പരിധിയിൽ വരുന്ന കണിയാംകടവ് പാടശേഖരത്താണ് 11.30 മണിയോടെ കൊയ്ത്ത് നിർത്തിവയ്പ്പിച്ചത്. പാടത്തെ സ്ഥിരം തൊഴിലാളികളായ വളരെ കുറച്ചു പ്രവർത്തകർക്ക് പരിപാടിയിൽ പോകാൻ വേണ്ടി യന്ത്രങ്ങൾ നിർത്തി വയ്പ്പിക്കുകയായിരുന്നു . രാവിലെ 7 യന്ത്രങ്ങളാണ് കൊയ്ത്തിന് ഇറക്കിയത്. യന്ത്രം ഓടിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികളാണെങ്കിലും കൊയ്യാൻ അനുവദിച്ചില്ല.

എന്നാൽ സമീപത്തെ ചില പാടശേഖരങ്ങളിൽ കൊയ്ത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയേറെ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന അവസരത്തിൽ കൊയ്ത്ത് തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രതികരിക്കാൻ തയാറായിട്ടില്ല. നെല്ലു സംഭരണത്തിൽ തടസ്സം ഉണ്ടാകുമെന്നെ ഭയമാണ് കാരണം. എന്നാൽ വിഭാഗയതകാരണം ആളുകുറഞ്ഞങ്കിലോ എന്നു കരുതി കൂടുതൽ ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ പാർട്ടിക്കു നിർദേശം നൽകിയതായി വിമത പക്ഷത്തെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു.

English Summary: Strict warning to CITU workers to participate in MV Govindan's programme