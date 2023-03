കോഴിക്കോട്∙ എം.കെ.രാഘവനും കെ.മുരളീധരനുമെതിരായ പരാതി ഹൈക്കമാൻഡിന് മുന്നിലെത്തിച്ച് കെപിസിസി നേതൃത്വം. ഇരുവരുടെയും പരസ്യ പ്രസ്താവനകളിൽ എന്ത് വേണമെന്ന് എഐസിസി തീരുമാനിക്കും. അതേസമയം നേതൃത്വത്തിന്റെ ഭീഷണിക്ക് മുൻപിൽ വഴങ്ങില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് രാഘവനും മുരളീധരനും.



എം.കെ.രാഘവന്റെയും കെ.മുരളീധരന്റെയും പരസ്യ വിമർശനങ്ങളിൽ കോഴിക്കോട് ഡിസിസി നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് കെപിസിസിയുടെ ശുപാർശ കൂടി ചേർത്താണ് കെ.സുധാകരൻ ഹൈക്കമാൻഡിന് അയച്ചിട്ടുള്ളത്. എംപിമാരും എഐസിസി അംഗങ്ങളുമായ ഇരുവർക്കുമെതിരെ കെപിസിസിക്ക് നടപടിയെടുക്കാൻ അധികാരമില്ലെന്നിരിക്കെയാണ് സുധാകരൻ വിഷയം എഐസിസിക്ക് വിട്ടത്. ഇരുവരുടെയും പരസ്യ വിമർശനങ്ങൾ നേതൃത്വത്തിന് തലവേദനയാകുന്നുണ്ടെന്ന് ആണ് സുധാകരന്റെ നിലപാട്.

അതേസമയം, വിഷയം ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ മുൻപിൽ വരട്ടെയെന്ന നിലപാടിലാണ് മുരളിയും രാഘവനും. സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി ചേരാത്തത് ഉൾപ്പെടെ ഒരുപിടി വീഴ്ചകൾ ഹൈക്കമാൻഡിന് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമായി കൂടിയാണ് ഇരുവരും ഇതിനെ കാണുന്നത്. അതേസമയം, പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിനിടെ 60 കെപിസിസി അംഗങ്ങളെ നിയമിച്ചതിലെ തർക്കം നിലനിൽക്കെ, രണ്ടു നേതാക്കൾക്കെതിരായ നീക്കം സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിൽ പുതിയ പോർമുഖം തുറന്നിരിക്കുകയാണ്.

English Summary: The complaint against Raghavan and Muralidharan is before the High Command