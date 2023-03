വീണ്ടും അരിക്കൊമ്പന്റെ ആക്രമണം; എഡ്വിന്റെ പിന്നാലെ ഓടിയ ആനയെ നാട്ടുകാർ തുരത്തി

തൊടുപുഴ∙ ഇടുക്കി പന്നിയാര്‍ എസ്റ്റേറ്റിലെ ലേബര്‍ കാന്‍റീനില്‍ വീണ്ടും അരിക്കൊമ്പന്‍റെ ആക്രമണം. കാന്റീനിന്റെ അടുക്കളഭാഗം ആക്രമിക്കാനാണ് ആന ശ്രമിച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത്. ആനയുടെ ആക്രമണത്തില്‍നിന്ന് കാന്‍റീന്‍ നടത്തിപ്പുകാരന്‍ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്. രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ച എഡ്വിന്‍റെ പുറകെ ആനയും ഓടി. അരിക്കൊമ്പനെ നാട്ടുകാര്‍ പിന്നീട് തുരത്തിയോടിച്ചു.



ശാന്തമ്പാറ പന്നിയാര്‍ എസ്‌റ്റേറ്റില്‍ നേരത്തേ ആന്റണിയെന്നയാളിന്റെ റേഷന്‍കട ആന തകര്‍ത്തിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് റേഷന്‍ കട താല്‍ക്കാലികമായ ഒരു ലയത്തിലേക്കു മാറ്റുകയായിരുന്നു. ആ ലയത്തിന്റെ താഴെയുള്ള കാന്റീനിനു നേരെയാണ് ഇന്നലെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. രാത്രി ആന എത്തുമ്പോള്‍ നടത്തിപ്പുകാരനായ എഡ്വിന്‍ കടയ്ക്കുള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു. ആന വരുന്നതു കണ്ട് ഭയന്ന എഡ്വിന്‍ പുറത്തേക്കിറങ്ങി ഓടുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ ആന എഡ്വിനു പിന്നാലെ പാഞ്ഞു. ബഹളം കേട്ട് ഓട്ടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാര്‍ ആനയെ തുരത്തിയോടിക്കുകയായിരുന്നു. കാന്റീനിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങള്‍ ആന നശിപ്പിച്ചു. വാതിലും ജനാലകളും തകര്‍ത്തെങ്കിലും അകത്തുള്ള ഭക്ഷണസാധാനങ്ങള്‍ എടുത്തിട്ടില്ല.

