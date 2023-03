ശിവസേന എംഎൽഎ വനിതാ നേതാവിനെ ചുംബിക്കുന്ന വ്യാജ വിഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചു; അറസ്റ്റ്

ദഹിസർ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ദഹിസറിൽ ‘ആശീർവാദ് യാത്ര’യ്ക്കിടെ ശിവസേന എംഎൽഎ പ്രകാശ് സുർവേയും (ശിവസേന ഷിൻഡെ വിഭാഗം) പാർട്ടി വക്താവ് ശീതൾ മാത്രെയും തമ്മിൽ ചുംബിക്കുന്ന വ്യാജ വിഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ. മനസ് കുവാർ (26), അശോക് മിശ്ര (45) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. വിഡിയോ മോർഫ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചതാണെന്ന് ദഹിസർ പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.



ശനിയാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് വിഡിയോ വൈറലായത്. പ്രകാശ് സുർവേയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ വിഡിയോ മോർഫ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചതാണെന്ന് പ്രകാശ് സുർവേയുടെ കുടുംബം ആരോപിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ദഹിസർ പൊലീസ് ഐപിസി സെക്‌ഷൻ 354, 509, 500, 34, 67 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസെടുത്തു.

സംഭവത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി ശീതൾ മാത്രെയും രംഗത്തെത്തി. ഒരു സ്ത്രീയുടെ സ്വഭാവത്തെ അപമാനിക്കുന്നത് ഒരു നശിച്ച ഗ്രൂപ്പിന്റെ സംസ്കാരമാണോയെന്ന് അവർ ചോദിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയുടെ ആശീർവാദ് യാത്രയിൽ പ്രകാശ് സർവെയും ശീതൾ മാത്രെയും ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുത്തത് ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന രണ്ടു നേതാക്കളുടെയും വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു.

राजकारणामधील महिलेसंदर्भात बोलण्यासारखे काही नसले तर तिचे चारित्र्यहनन करणे हेच उद्ध्वस्त गटाचे संस्कार आहेत?? मातोश्री नावाच्या fb पेजवरुन एका स्त्री संदर्भात असा morphed video upload करताना बाळासाहेबांचे संस्कार नाही का आठवले? pic.twitter.com/rpaqbMtiZU — sheetal mhatre (@sheetalmhatre1) March 11, 2023

