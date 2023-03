ജാഥയില്‍ ആളെക്കൂട്ടാന്‍ ഭീഷണി; ജോലി പോകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്; ശബ്ദസന്ദേശം പുറത്ത്

കുട്ടനാട്∙ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി ഗോവിന്ദൻ നയിക്കുന്ന ജനകീയ പ്രതിരോധ യാത്രയില്‍ ആളെക്കൂട്ടാന്‍ സിപിഎം നേതാക്കളുടെ ഭീഷണി തുടരുന്നു. കുട്ടനാട്ടിലെ സ്വീകരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നെല്ല് ചുമക്കുന്ന ജോലി നിഷേധിക്കുമെന്നാണ് ഭീഷണി. കായൽ മേഖലയിൽ കൊയ്തിട്ട നെല്ല് ചുമക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്കാണ് സിഐടിയു–സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതാക്കളുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. നെടുമുടിയിലെ സ്വീകരണത്തിൽ എത്താനാവില്ലെന്ന് അറിയിച്ച തൊഴിലാളിയോട് ജോലിക്കെത്തേണ്ടതില്ലെന്ന് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പറയുന്ന ശബ്ദസന്ദേശം മനോരമ ന്യൂസിന് ലഭിച്ചു.

ഇന്നുച്ച കഴിഞ്ഞ് നെടുമുടിയിലാണ് എം.വിഗോവിന്ദൻ നയിക്കുന്ന ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥയുടെ കുട്ടനാട്ടിലെ സ്വീകരണം. കുട്ടനാട്ടിലെ കായൽ മേഖലയിൽ പുഞ്ച കൃഷിയുടെ കൊയ്ത്ത് നടക്കുകയാണ്. റാണി കായലിൽ നെല്ല് ചുമക്കുന്ന 172 തൊഴിലാളികളോടാണ് സിപിഎം ജാഥയുടെ സ്വീകരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാർട്ടി പരിപാടിക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ജോലി ഉണ്ടാവില്ലെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

നെല്ല് ചുമക്കുന്നത് സിഐടിയുവിന്റെ യൂണിഫോം ധരിച്ചാണ്. എന്നാൽ ഇവരിൽ പകുതിപ്പേരും സിഐടിയു–സിപിഎം അംഗങ്ങളല്ല. ഏതെങ്കിലും രാഷ്ടീയ പാർട്ടിയിലോ യൂണിയനിലോ അംഗങ്ങളല്ലാത്തവരാണ് ചുമട്ടുതൊഴിലാളികളിൽ ഏറെയും. സിഐടിയുവിന് കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ആദ്യ ദിവസം കൂലിയുടെ വിഹിതമായ 300 രൂപ യൂണിയന് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ജാഥയുടെ സ്വീകരണത്തിനെത്താനാവില്ലെന്ന് കൈനകരി നോർത്ത് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയെ അറിയിച്ച തൊഴിലാളിയോടാണ് തിങ്കളാഴ്ചമുതൽ ജോലിയുണ്ടാവില്ലെന്ന് പറയുന്നത്.



